Onde faz mais frio em BH? Veja as regiões com as menores temperaturas
Ranking da Defesa Civil mostra os bairros e regionais que registraram as menores mínimas da capital nos últimos meses
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Com Belo Horizonte sob novo alerta para frio intenso neste domingo (19/7), uma dúvida é recorrente entre os moradores: quais regiões da cidade costumam registrar as menores temperaturas?
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Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte mostram que, nos últimos dois meses, a Região Oeste concentrou a maior parte dos dias mais frios de 2026. Entre as dez menores temperaturas registradas no ano, seis ocorreram na regional. O menor índice, no entanto, foi registrado na Região Centro-Sul: 8,8°C, em 6 de junho.
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Confira o ranking atualizado das menores temperaturas de 2026 na capital até agora:
- 8,8°C – 6/6 (Centro-Sul)
- 9,0°C – 16/7 (Oeste)
- 9,3°C – 14/7 (Oeste)
- 9,4°C – 17/7 (Oeste)
- 10,0°C – 15/7 (Oeste)
- 10,2°C – 8/6 (Pampulha)
- 10,6°C – 5/6 (Oeste)
- 10,8°C – 18/7 (Venda Nova)
- 11,5°C – 18/6 (Oeste)
- 11,7°C – 11/7 (Venda Nova)
Como foi a manhã deste domingo
Neste domingo, a menor temperatura da capital foi registrada em Venda Nova, onde os termômetros marcaram 12,8°C às 6h50. Apesar disso, a menor sensação térmica ocorreu na Região Oeste, que chegou a 4,1°C por volta das 2h.
Segundo a Defesa Civil, a previsão é de céu claro durante todo o dia, com temperatura máxima em torno de 24°C e umidade relativa mínima do ar de aproximadamente 35% no período da tarde.
O alerta para baixas temperaturas segue válido até o fim deste domingo. A previsão é de mínimas em torno ou abaixo de 12°C, condição que exige atenção, principalmente de idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.
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As temperaturas mínimas registradas por regional foram:
- Barreiro: 14,5°C, às 6h40
- Centro-Sul: 14,3°C, às 6h55
- Oeste: 13,3°C, com sensação térmica de 4,1°C, às 2h
- Pampulha: 15,2°C, com sensação térmica de 15,5°C, às 3h
- Venda Nova: 12,8°C, às 6h50