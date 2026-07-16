Ruas de BH terão sentido alterado a partir da semana que vem; saiba quais

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Sete ruas de Belo Horizonte terão o sentido de circulação alterado a partir de terça-feira (21/7). As vias, localizadas em diferentes regiões da cidade, atualmente em mão dupla, passarão a operar em mão única.

Conforme portaria publicada na edição desta quinta-feira (16/7) no Diário Oficial do Município (DOM), as alterações ocorrerão entre a próxima terça-feira (21/7) e o dia 6 de agosto.

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Segundo a BHTrans, responsável pela mudança, estudos técnicos foram realizados com o objetivo de reorganizar o trânsito para aumentar a segurança e melhorar a fluidez nas vias.

Quais ruas terão sentido alterado?