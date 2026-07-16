Ruas de BH terão sentido alterado a partir da semana que vem; saiba quais
Sete ruas de Belo Horizonte terão sentido alterado para melhorar o trânsito e a segurança viária. Confira onde estão localizadas as vias que serão modificadas
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Sete ruas de Belo Horizonte terão o sentido de circulação alterado a partir de terça-feira (21/7). As vias, localizadas em diferentes regiões da cidade, atualmente em mão dupla, passarão a operar em mão única.
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Conforme portaria publicada na edição desta quinta-feira (16/7) no Diário Oficial do Município (DOM), as alterações ocorrerão entre a próxima terça-feira (21/7) e o dia 6 de agosto.
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Segundo a BHTrans, responsável pela mudança, estudos técnicos foram realizados com o objetivo de reorganizar o trânsito para aumentar a segurança e melhorar a fluidez nas vias.
Quais ruas terão sentido alterado?
- Rua dos Caçadores, entre as ruas Gamboa e Vidigal, no Bairro Lagoinha Leblon (21 de julho);
- Rua Júlio Ribeiro, entre as ruas Mestre Valentim e Rodolfo Amoedo, no Bairro Lajedo (22 de julho);
- Rua Desembargador Arthur Albino, entre as ruas Professora Gabriela Varela e Adelina Campos de Morais, no Bairro Floramar (23 de julho);
- Rua Francisco Bressane, entre as ruas Teixeira Soares e Pouso Alegre, no Bairro Horto (28 de julho);
- Rua Montes Claros, entre as ruas Bambuí e Jornalista Jair Silva, no Bairro Anchieta (30 de julho);
- Rua Campina Verde, entre as ruas Barra Longa e Veríssimo, no Bairro Salgado Filho (4 de agosto);
- Rua Anita Garibaldi, no trecho entre os números 6 e 91 da Rua Santa Rosa, no Bairro São Jorge II (6 de agosto).