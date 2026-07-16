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ATENÇÃO, MOTORISTAS

Ruas de BH terão sentido alterado a partir da semana que vem; saiba quais

Sete ruas de Belo Horizonte terão sentido alterado para melhorar o trânsito e a segurança viária. Confira onde estão localizadas as vias que serão modificadas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/07/2026 07:03

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Teste operacional de transito tem alteracoes na conversao de Avenida Barbacena com Ruas Alvarenga Peixoto e Martim de Carvalho, no bairro de Lourdes, na regiao centro-sul
Ruas de BH terão mudanças de trânsito a partir da próxima semana crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Sete ruas de Belo Horizonte terão o sentido de circulação alterado a partir de terça-feira (21/7). As vias, localizadas em diferentes regiões da cidade, atualmente em mão dupla, passarão a operar em mão única.

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Conforme portaria publicada na edição desta quinta-feira (16/7) no Diário Oficial do Município (DOM), as alterações ocorrerão entre a próxima terça-feira (21/7) e o dia 6 de agosto.

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Segundo a BHTrans, responsável pela mudança, estudos técnicos foram realizados com o objetivo de reorganizar o trânsito para aumentar a segurança e melhorar a fluidez nas vias.

Quais ruas terão sentido alterado?

  • Rua dos Caçadores, entre as ruas Gamboa e Vidigal, no Bairro Lagoinha Leblon (21 de julho);
  • Rua Júlio Ribeiro, entre as ruas Mestre Valentim e Rodolfo Amoedo, no Bairro Lajedo (22 de julho);
  • Rua Desembargador Arthur Albino, entre as ruas Professora Gabriela Varela e Adelina Campos de Morais, no Bairro Floramar (23 de julho);
  • Rua Francisco Bressane, entre as ruas Teixeira Soares e Pouso Alegre, no Bairro Horto (28 de julho);
  • Rua Montes Claros, entre as ruas Bambuí e Jornalista Jair Silva, no Bairro Anchieta (30 de julho);
  • Rua Campina Verde, entre as ruas Barra Longa e Veríssimo, no Bairro Salgado Filho (4 de agosto);
  • Rua Anita Garibaldi, no trecho entre os números 6 e 91 da Rua Santa Rosa, no Bairro São Jorge II (6 de agosto).

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