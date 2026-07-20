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TEMPERATURAS BAIXAS

Municípios mineiros dominam regiões mais frias do país nesta segunda (20/7)

Cidades da região Sudeste dominam a lista de regiões mais frias do país nesta segunda-feira (20/7)

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
20/07/2026 08:36

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BH segue com frio intenso nesta quarta-feira (15/7)
Cidades mineiras permanecem entre as mais frias nesta segunda-feira (20/7) crédito: Leandro Couri/EM

Mesmo sem registro de sensação térmica negativa, como na última semana, municípios mineiros permanecem entre as regiões mais frias do país nesta segunda-feira (20/7). Dos cinco municípios mais frios, quatro estão em Minas. 

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As temperaturas apresentaram aumento em relação à semana passada, quando as mínimas ficaram abaixo de 5°C. O município mais frio desta segunda-feira chegou a registrar temperatura de 2,6°C na quinta-feira (16/7).

A menor temperatura mínima foi registrada em Maria da Fé, no Sul de Minas Gerais, com 6,2°C às 1h. Logo em seguida, Florestal, na região central do estado, marcou 6,5°C às 7h. Durante o horário, a sensação térmica foi de 8,5°C. 

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Em terceiro lugar, o município de Bambuí, na região Centro-Oeste do estado, registrou, também às 7h, sua temperatura mínima de 6,9°C. O último município mineiro que aparece na lista é São João Del Rey. A cidade da região do Campo das Vertentes marcou 7,8°C nos termômetros às 7h com sensação de 10,5°C.

Finalizando a lista, Taubaté, em São Paulo, registrou 0,1°C a mais que São João Del Rey e ficou com 7,9°C às 7h. A sensação térmica na cidade era de 10,1°C neste horário.

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, o céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões o céu fica entre claro e parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima estimada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 31°C.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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