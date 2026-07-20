Previsão do tempo em BH: saiba como fica o clima nesta segunda (20/7)

O clima deve permanecer estável em Belo Horizonte nesta segunda-feira (20/7). De acordo com a Defesa Civil Municipal, o céu fica claro a parcialmente nublado com temperaturas baixas ao amanhecer. A temperatura máxima estimada para a capital é de 25°C.

A Defesa Civil também alerta para baixa umidade durante o dia, que deve ficar em torno de 30% no período da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital foi 11,3°C às 6h30 na região de Venda Nova. A segunda menor temperatura foi de 11,5°C às 6h na Estação de Cercadinho (Oeste), onde aconteceu a menor sensação térmica, de 2,7°C.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 13,7 °C, às 6h20.

Oeste: 11,5 °C, com sensação térmica de 2,7 °C, às 6h.

Pampulha: 13,8 °C, com sensação térmica de 14,2 °C, às 6h.

Venda Nova: 11,3 °C, às 6h30.

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, o céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões o céu fica entre claro e parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima estimada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 31°C.

A mínima registrada foi no município de Maria da Fé, no Sul de Minas, com 6,2°C às 1h. O segundo lugar mais frio foi Florestal, na região Central do estado, com 6,5°C às 7h. A sensação térmica foi de 8,5°C.

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*Estaghiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos