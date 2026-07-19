Chef mineiro é encontrado morto em Londres
Dener Marcos Guieiro, de 28 anos, estava desaparecido desde o início de julho; família confirmou a morte neste domingo por meio das redes sociais
compartilheSIGA
A família do chef de cozinha mineiro Dener Marcos Guieiro, de 28 anos, confirmou neste domingo (19/7) a morte do brasileiro, que estava desaparecido em Londres desde o início de julho. A informação foi divulgada pela irmã gêmea dele, Ana Luiza Guieiro, em uma publicação nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na publicação, Ana Luiza prestou uma homenagem ao irmão, com quem dividia uma relação muito próxima. "Hoje meu coração está em pedaços. Meu irmão gêmeo se foi, e junto com ele parece que metade de mim também foi embora", escreveu.
Ao longo do texto, ela relembra a convivência dos dois desde a infância e fala sobre a dor da perda. "A saudade é imensa e a dor é impossível de explicar. É como se uma parte da minha história tivesse sido arrancada. Vou sentir falta da sua voz, do seu jeito, das nossas conversas e de saber que, em algum lugar do mundo, eu tinha a minha outra metade."
A despedida termina com uma declaração de amor ao irmão. "Descanse em paz, meu irmão. Metade de mim se foi com você, mas o amor que nos uniu será eterno."
A reportagem entrou em contato com a Polícia Metropolitana de Londres para obter mais detalhes sobre a causa da morte, mas ainda não obteve resposta.
O sumiço de Dener
O desaparecimento de Dener veio a público após a família perder contato com ele. Em entrevista anterior, Ana Luiza contou que a última conversa entre os dois ocorreu no dia 3 de julho. Como eram gêmeos e mantinham contato frequente, o silêncio passou a preocupar a família.
Segundo ela, imagens analisadas pela Polícia Metropolitana de Londres mostraram o irmão retornando ao apartamento durante a manhã seguinte ao último contato. Depois, foi visto saindo novamente, levando uma pasta preta com documentos, que a família acredita conter passaportes. A partir desse momento, não houve mais registros conhecidos sobre seus deslocamentos.
Desde então, familiares acompanharam as investigações à distância e fizeram sucessivos apelos por informações que pudessem ajudar a localizar o chef.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A reportagem acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que novas informações forem divulgadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.