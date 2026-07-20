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ALVO ERRADO

Criminosos cercam carro, atiram e matam a pessoa errada na Grande BH

Motorista afirmou à PM que acredita ter sido confundido com um traficante preso

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/07/2026 06:47 - atualizado em 20/07/2026 07:04

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PM descobre que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas
Homem morre após carro ser alvo de tiros em Ibirité, na Grande BH crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 40 anos morreu após ser atingido por tiros na noite desse domingo (19/7), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O carro que ele estava foi alvejado por outros dois homens que atiraram de dentro de outro veículo.

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Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 23h45. O motorista do carro que estava a vítima, de 32 anos, contou que os tiros foram disparados nas proximidades da região da Fazendinha, no Bairro Monsenhor Horta. Mesmo ferido levemente, ele dirigiu até o Hospital Municipal de Ibirité em busca de socorro para o passageiro, que havia sido atingido.

A vítima foi baleada duas vezes nas costas e morreu ao dar entrada na unidade de saúde. À polícia, o motorista relatou que voltava de um pagode quando um carro prata emparelhou com o veículo. Segundo ele, três ocupantes abaixaram os vidros e começaram a atirar antes de fugirem.

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O condutor afirmou não conhecer os autores nem saber a motivação do ataque. Ele disse acreditar que era o verdadeiro alvo dos criminosos e que pode ter sido confundido com um traficante conhecido como "Loirinho", que atuaria no Bairro Morada da Serra e atualmente está preso.

Ainda conforme o relato, ele negou qualquer envolvimento com a criminalidade. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No entanto, ele não foi autuado, já que o veículo foi utilizado para socorrer a vítima.

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Duas mulheres, de 22 e 36 anos, companheiras dos ocupantes do carro, também estavam no veículo no momento do ataque e não ficaram feridas. A Polícia Civil apreendeu o telefone celular da vítima e o Volkswagen Fox utilizado pelo grupo. O caso será investigado.

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