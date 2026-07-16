Duas regiões mineiras se mantêm entre as mais frias do Brasil nesta quinta
Regiões do Sul de Minas aparecem na lista de mais frias do Brasil pelo segundo dia consecutivo
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Monte Verde, distrito de Camanducaia e o município de Maria da Fé, ambos no Sul de Minas, estão novamente entre as temperaturas mais frias do país nesta quinta-feira (16/7). As regiões ficam ao lado de municípios de São Paulo e Paraná com as menores temperaturas mínimas.
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A região mais fria do país foi Monte Verde que registrou às 8h temperatura de 2,2°C com sensação térmica de 6,1°C. Esta foi a menor temperatura mas não a menor sensação do distrito, que registrou -2,4°C às 2h.
Em segundo lugar temos a cidade de Campos do Jordão (SP) com 2,3°C às 8h, com sensação térmica de 7,3°C. Esta também não foi a menor sensação do município que atingiu temperatura negativa no índice, com -0,8°C às 4h. A temperatura real no momento era de 4,1°C.
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Completam as cidades mais frias, Maria da Fé, no Sul de Minas, com 2,6°C às 8h, General Carneiro, no Paraná com 2,7°C às 3h e São Luiz do Paraitinga, em São Paulo com 3,4°C às 7h.
Tempo em Minas
O clima em Minas Gerais permanece com condições favoráveis para formação de geada no Sul do estado. A massa de ar seco e frio ainda atua sobre a Região Sudeste, com isso o tempo permanece estável e frio pela manhã. Durante a tarde, os números da unidade relativa do ar ficam baixos, inferiores a 30%.
O céu fica claro a parcialmente nublado com geada no Sul/Sudoeste do estado e apenas parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, ele fica de claro a parcialmente nublado. Névoa seca deve aparecer nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste.
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A temperatura mínima registrada no estado foi de 2,1°C em Maria da Fé, cidade do Sul de Minas. A máxima estimada para o dia é de 31°C.