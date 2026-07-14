BH registra sensação térmica de -10,4°C; confira previsão dessa terça (14)
Capital mineira estima temperatura máxima de 22°C; confira previsão completa para BH e Minas Gerais.
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A temperatura em Belo Horizonte caiu nessa terça-feira (14/7). A temperatura mínima registrada foi de 9,4°C. O dia deve ser frio e com o céu claro. A mínima foi registrada na regional Oeste, que apresentou também sensação térmica negativa, de -10,4°C.
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A máxima estimada para a cidade é de 22°C. Apesar de mudanças na temperatura, a umidade relativa do ar permanece baixa, ficando em torno de 30% durante a tarde. A Defesa Civil ainda alerta para temperatura muito baixa.
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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
Barreiro: 11,9 °C, às 5h20.
Centro Sul: 9,6 °C, às 5h50.
Oeste: 9,4 °C, com sensação térmica de -10,3 °C, às 6h.
Pampulha: 12,8 °C, com sensação térmica de 14,3 °C, às 5h.
Venda Nova: 12,4 °C, às 6h20.
Tempo em Minas
Em Minas Gerais, o tempo deve ficar seco e bastante frio pelas manhãs. A massa de ar frio que avança provoca queda nas temperaturas mínimas, inicialmente na terça-feira (14/7) nas regiões Centro-Sul e Oeste e se expande para outras nos próximos dias.
Com isso, o céu fica de claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste mineiro. Na região do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce o céu é parcialmente nublado com possibilidade de chuvisto ou chuva fraca e isolada.
O restante do estado fica com céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste e Sul/Sudoeste.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos