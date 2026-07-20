Morre senhor de 119 anos que viveu quase duas décadas em asilo em Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Levino da Costa Jesus, que alcançou a impressionante marca dos 119 anos, morreu neste domingo (19/7), em Pará de Minas, região Central do estado. O anúncio foi feito pelo lar de idosos Cidade Ozanan, onde vivia desde os 100 anos. A causa da morte não foi divulgada.

“Com o coração apertado nos despedimos do nosso querido Sr. Levino”, diz a postagem feita pela casa no Instagram. “Sua partida deixa um vazio imenso, mas seu legado de alegria e resiliência permanecerá para sempre em nossos corações”, conclui.

Mesmo com a idade avançada, Levino manteve sua independência, comendo e bebendo sozinho, assim como o seu bom humor. Nos comentários, quem o conhecia destaca seu sorriso, bom humor, e o café compartilhados.

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“Brigar não é bom não! Bom é a amizade. Fazer tudo na lei de Deus e Nossa Senhora”, o centenário declara, com um sorriso, em um dos vídeos compartilhados pela Casa Ozanan.