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LUTO

Morre senhor de 119 anos que viveu quase duas décadas em asilo em Minas

Levino da Costa Jesus vivia há quase duas décadas no lar de idosos Cidade Ozanan, em Pará de Minas

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
20/07/2026 10:00

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Levino da Costa de Jesus, de 119 anos, morreu nesse domingo (19/7) em Pará de Minas
Levino da Costa de Jesus, de 119 anos, morreu nesse domingo (19/7) em Pará de Minas crédito: Reprodução/Redes Sociais

Levino da Costa Jesus, que alcançou a impressionante marca dos 119 anos, morreu neste domingo (19/7), em Pará de Minas, região Central do estado. O anúncio foi feito pelo lar de idosos Cidade Ozanan, onde vivia desde os 100 anos. A causa da morte não foi divulgada.

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“Com o coração apertado nos despedimos do nosso querido Sr. Levino”, diz a postagem feita pela casa no Instagram. “Sua partida deixa um vazio imenso, mas seu legado de alegria e resiliência permanecerá para sempre em nossos corações”, conclui. 

Mesmo com a idade avançada, Levino manteve sua independência, comendo e bebendo sozinho, assim como o seu bom humor. Nos comentários, quem o conhecia destaca seu sorriso, bom humor, e o café compartilhados. 

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“Brigar não é bom não! Bom é a amizade. Fazer tudo na lei de Deus e Nossa Senhora”, o centenário declara, com um sorriso, em um dos vídeos compartilhados pela Casa Ozanan. 

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