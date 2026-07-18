Carrinhos de rolimã reúnem gerações no Parque do Palácio

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Reconhecida oficialmente como modalidade esportiva e atividade de lazer em Minas Gerais, a corrida de carrinhos de rolimã ganhou um cenário simbólico para celebrar a conquista. Neste sábado (18/7), pessoas de todas as idades ocuparam as ladeiras do Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, para uma competição amistosa que reuniu nostalgia, diversão e a oportunidade de apresentar a brincadeira às novas gerações.

O Encontro de Carrinhos de Rolimã aconteceu das 9h às 13h, em parceria com a Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã (Femcar), que disponibilizou carrinhos, equipamentos de segurança e instrutores para acompanhar a atividade.

A participação foi gratuita, e houve empréstimo dos carrinhos e dos equipamentos de proteção. O acesso ao parque, porém, exige ingresso. Crianças menores de 6 anos não pagaram. Quem já possuía um carrinho também pôde levá-lo para participar. Bastava adquirir o ingresso de entrada do parque.

Para Gardner Gelton, presidente da Femcar, o encontro realizado no Parque do Palácio tem um significado especial, poucos dias após a sanção da lei que reconhece oficialmente a modalidade. "Escolhemos o Palácio para celebrar essa conquista. O carrinho de rolimã agora é reconhecido como esporte em Minas Gerais, e nada mais justo do que estarmos aqui para marcar essa vitória", comemorou.

O Encontro de Carrinhos de Rolimã acontece das 9h às 13h, em parceria com a Femcar; na foto, Gardner Gelton Jair Amaral/EM/D.A. Press

Reconhecimento oficial

O evento ocorreu poucos dias depois da publicação, na última quarta-feira (16/7), da Lei nº 25.969 no Diário Oficial de Minas Gerais. Sancionada pelo governador Mateus Simões (PSD), a norma reconhece oficialmente a corrida de carrinhos de rolimã como modalidade esportiva e atividade de lazer, com o objetivo de fortalecer, proteger e incentivar sua prática no estado.

A legislação complementa o artigo 8º-A da Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que prevê o reconhecimento de manifestações e modalidades esportivas em Minas Gerais. A norma já está em vigor.

Agora a corrida de carrinhos de rolimã é considerada modalidade esportiva e atividade de lazer, com o objetivo de fortalecer e incentivar sua prática Jair Amaral/EM/D.A. Press

Segundo Gelton, o próximo passo é buscar o reconhecimento da modalidade em âmbito nacional. "Somos muito gratos. Agora já entramos com o processo nacional e a reivindicação já está em Brasília", afirmou.

Mateus Simões participou da atividade na manhã deste sábado (18/7) e destacou o valor afetivo do carrinho de rolimã para a cultura mineira, especialmente nas cidades do interior. "Reconhecer a corrida como esporte faz todo sentido. É a oportunidade, como vi hoje, de uma criança de dois anos descer a ladeira com o pai. Ou então com a dona Marina, que ganhou de mim na aposta", brincou.

Mateus Simões participou da atividade na manhã deste sábado Jair Amaral/EM.Press

Cinema completa a programação

Depois da manhã dedicada à adrenalina e à diversão entre diferentes gerações, a programação da tarde muda de ritmo com a estreia do Cine Parque Palácio, iniciativa realizada em parceria com a produtora Companhia de Cinema Vernuma.

Neste sábado (18/7), será exibido O Menino Maluquinho: O Filme (1995), dirigido por Helvécio Ratton, clássico inspirado na obra de Ziraldo. Já no domingo (19/7), o público poderá assistir a Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro (2023), de Guilherme Fiuza Zenha. Os filmes foram cedidos pelos produtores Tarcísio Vidigal e Luiz Fernando Alencar, respectivamente.

Antes das sessões, às 17h, ocorre a atividade "Brincando de Fazer Filme", conduzida por Josi Félix, diretora pedagógica da Vernuma. A proposta é apresentar às crianças como funciona a produção cinematográfica e como são construídas as cenas que chegam às telas. A classificação é livre.

Serviço

Fim de semana no Parque do Palácio



Quando: 18 e 19 de julho

Onde: Rua Professor Djalma Guimarães, 161 – Mangabeiras

Encontro de Carrinhos de Rolimã



Horário: das 9h às 13h

Participação gratuita, com empréstimo de carrinhos e equipamentos de segurança. O acesso ao parque exige ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Crianças menores de 6 anos não pagam.

Cine Parque Palácio



Horário: a partir das 17h

A retirada do ingresso gratuito garante a entrada no parque

Brincando de Fazer Filme: 17h

Sessão de cinema: 18h

18/7: O Menino Maluquinho: O Filme (1995) | Livre | 1h31

19/7: Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro (2023) | Livre | 1h20

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Para garantir a vaga, é necessário chegar ao parque até as 18h. Após esse horário, os lugares remanescentes serão liberados ao público presente, por ordem de chegada e conforme a capacidade do espaço.