Corrida de carrinho de rolimã vira modalidade esportiva em Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Descer a ladeira em um carrinho de rolimã deixou de ser apenas uma brincadeira para ganhar reconhecimento oficial em Minas Gerais. A corrida foi reconhecida como modalidade esportiva e atividade de lazer com a sanção da Lei nº 25.969, assinada pelo governador Mateus Simões (PSD), e publicada nesta quarta-feira (15/7) no Diário Oficial do Estado. O objetivo é fortalecer, proteger e incentivar a prática.

Muito antes de entrar para a legislação, o carrinho de rolimã já faz parte da cultura mineira. Em ruas tranquilas, bairros e cidades do interior, a tradição de construir o próprio carrinho e desafiar os amigos nas descidas tornou-se uma marca da infância de milhares de pessoas. Hoje, essa mesma paixão também movimenta competições que reúnem pilotos de diferentes idades.

A nova lei segue o que já estava previsto no artigo 8º-A da Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que reconhece a relevância de manifestações ou modalidades esportivas no Estado. A norma já está em vigor.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima