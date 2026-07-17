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Obras na BR-381 causam retenção no trânsito durante as férias escolares

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a concessionária Nova 381 terão trabalhos em diferentes trechos da rodovia

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
17/07/2026 15:46

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Trânsito intenso em trecho em obras na BR-040, com acessos laterais em que manobras proibidas agravam riscos
Na BR-040, entre BH e Juiz de Fora, também haverá intervenções crédito: gladyston rodrigues/EM/D.A Press

As obras de recuperação do pavimento na BR-381, realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vão provocar uma retenção no trânsito por 20 dias. O momento é de atenção e paciência a motoristas que pretendem "pegar a estrada" na saída das férias escolares. Os trabalhos serão feitos no trecho entre o Rio das Velhas e a Vila da Luz.

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Segundo o Dnit, as intervenções incluem serviços de fresagem e recomposição da camada de rolamento, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança dos usuários da rodovia.

Os trabalhos começaram na última segunda-feira (13/7) e são realizados diariamente, das 8h às 15h. A duração do serviço é de 20 dias, podendo ser concluído antes do prazo previsto, conforme o avanço dos serviços e as condições operacionais.

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O órgão ainda informou que as obras podem ocorrer aos sábados e, quando necessário, será adotado o sistema "Pare e Siga", de acordo com as características do trecho. O Dnit ainda justificou que a ação ocorre durante o dia devido à ausência de iluminação noturna no local.

A operação no sentido Belo Horizonte tem previsão de término nesta semana, podendo ocorrer até este sábado (18/7), das 8h às 12h. Já os serviços no sentido Vitória terão início na próxima segunda-feira (20/7).

A Nova 381, concessionária que administra a rodovia, relatou ainda que o sistema de "Pare e Siga" também será adotado em outras áreas.

Neste sábado, está previsto o sistema entre Governador Valadares e Ipatinga, entre os quilômetros 145 e 245. Entre Jaguraçu e Antônio Dias, entre o 280 e o 290, haverá manutenção do pavimento flexível.

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Outros trechos da rodovia vão adotar o mesmo funcionamento. Também em Governador Valadares, entre os quilômetros 174 e 176; em Belo Oriente, entre 226 e 228; em Jaguaraçu, entre 279 e 281; em João Monlevade, entre 343 e 347; entre Nova União e Caeté, entre 410 e 414; em Antônio Dias, entre 283 e 294; e 299 e 300; e em Naque, entre 206 e 207.

"A concessionária ressalta que o sistema pare e siga será implantado, entre 7h e 18h, para garantir a fluidez nas obras e segurança da equipe da Concessionária e usuários", comunicou em nota. A Nova 381 ainda afirmou que o cronograma muda semanalmente.

BR-040

Ainda na estrada, a EPR Via Mineira, responsável pela BR-040, destacou as intervenções entre BH e Juiz de Fora, na Zona da Mata, até este sábado. A concessionária dará continuidade ao cronograma de manutenção da rodovia, com frentes de requalificação do pavimento e conservação em Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Oliveira Fortes, Santos Dumont e Juiz de Fora.  

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As intervenções noturnas, das 20h às 5h, ocorrerão em Nova Lima, Congonhas e Conselheiro Lafaiete. Em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, haverá interdição parcial da pista no sentido BH entre os quilômetros 544 e 546, no trecho entre o início da concessão e o Viaduto do Mutuca. 

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Também amanhã, a operação de "Pare e Siga" será realizada em Conselheiro Lafaiete, entre os quilômetros 617 e 620, na região de Gajé. A concessionária também realizará serviços de manutenção durante o dia, das 7h às 17h. 

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