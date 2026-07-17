Obras na BR-381 causam retenção no trânsito durante as férias escolares

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

As obras de recuperação do pavimento na BR-381, realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vão provocar uma retenção no trânsito por 20 dias. O momento é de atenção e paciência a motoristas que pretendem "pegar a estrada" na saída das férias escolares. Os trabalhos serão feitos no trecho entre o Rio das Velhas e a Vila da Luz.

Segundo o Dnit, as intervenções incluem serviços de fresagem e recomposição da camada de rolamento, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança dos usuários da rodovia.

Os trabalhos começaram na última segunda-feira (13/7) e são realizados diariamente, das 8h às 15h. A duração do serviço é de 20 dias, podendo ser concluído antes do prazo previsto, conforme o avanço dos serviços e as condições operacionais.

O órgão ainda informou que as obras podem ocorrer aos sábados e, quando necessário, será adotado o sistema "Pare e Siga", de acordo com as características do trecho. O Dnit ainda justificou que a ação ocorre durante o dia devido à ausência de iluminação noturna no local.

A operação no sentido Belo Horizonte tem previsão de término nesta semana, podendo ocorrer até este sábado (18/7), das 8h às 12h. Já os serviços no sentido Vitória terão início na próxima segunda-feira (20/7).

A Nova 381, concessionária que administra a rodovia, relatou ainda que o sistema de "Pare e Siga" também será adotado em outras áreas.

Neste sábado, está previsto o sistema entre Governador Valadares e Ipatinga, entre os quilômetros 145 e 245. Entre Jaguraçu e Antônio Dias, entre o 280 e o 290, haverá manutenção do pavimento flexível.

Outros trechos da rodovia vão adotar o mesmo funcionamento. Também em Governador Valadares, entre os quilômetros 174 e 176; em Belo Oriente, entre 226 e 228; em Jaguaraçu, entre 279 e 281; em João Monlevade, entre 343 e 347; entre Nova União e Caeté, entre 410 e 414; em Antônio Dias, entre 283 e 294; e 299 e 300; e em Naque, entre 206 e 207.

"A concessionária ressalta que o sistema pare e siga será implantado, entre 7h e 18h, para garantir a fluidez nas obras e segurança da equipe da Concessionária e usuários", comunicou em nota. A Nova 381 ainda afirmou que o cronograma muda semanalmente.

BR-040

Ainda na estrada, a EPR Via Mineira, responsável pela BR-040, destacou as intervenções entre BH e Juiz de Fora, na Zona da Mata, até este sábado. A concessionária dará continuidade ao cronograma de manutenção da rodovia, com frentes de requalificação do pavimento e conservação em Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Oliveira Fortes, Santos Dumont e Juiz de Fora.

As intervenções noturnas, das 20h às 5h, ocorrerão em Nova Lima, Congonhas e Conselheiro Lafaiete. Em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, haverá interdição parcial da pista no sentido BH entre os quilômetros 544 e 546, no trecho entre o início da concessão e o Viaduto do Mutuca.

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Também amanhã, a operação de "Pare e Siga" será realizada em Conselheiro Lafaiete, entre os quilômetros 617 e 620, na região de Gajé. A concessionária também realizará serviços de manutenção durante o dia, das 7h às 17h.