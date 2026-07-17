Posto extra de vacinação contra a gripe vai ser instalado no Barreiro

Na temporada de maior incidência de doenças respiratórias, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai instalar um ponto extra de vacinação no Via Shopping, na Região do Barreiro. O posto de imunização começa a funcionar a partir de segunda-feira (20/7). O local é apontado pelo município como um dos que apresentam maior circulação de pessoas na regional.

Os imunizantes serão distribuídos no segundo piso do centro de compras, na sede da Defensoria Pública de Minas Gerais, próximo às Lojas Americanas. O atendimento será feito de segunda a sexta, das 10h às 18h, até 3 de agosto. A vacinação está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e, se possível, o cartão de vacinação.

O imunizante contra a gripe reduz possíveis complicações, internações e mortes pelo vírus influenza. A vacina aplicada é a trivalente e protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.

Além do ponto extra no Via Shopping Barreiro, a vacina está disponível nos 154 centros de saúde da capital mineira, em outros postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Os endereços e os horários de funcionamento das unidades podem ser consultados no portal da PBH.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck