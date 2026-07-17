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IMUNIZAÇÃO

Posto extra de vacinação contra a gripe vai ser instalado no Barreiro

Via Shopping recebe posto de imunização a partir da próxima semana; as vacinas serão distribuídas no segundo piso do prédio

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Rafael Silva*
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Repórter
17/07/2026 18:58

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Via Shopping Barreiro
Via Shopping Barreiro vai receber um posto extra de vacinação nesta segunda-feira (20/7) crédito: Reprodução/Via Shopping

Na temporada de maior incidência de doenças respiratórias, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai instalar um ponto extra de vacinação no Via Shopping, na Região do Barreiro. O posto de imunização começa a funcionar a partir de segunda-feira (20/7). O local é apontado pelo município como um dos que apresentam maior circulação de pessoas na regional. 

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Os imunizantes serão distribuídos no segundo piso do centro de compras, na sede da Defensoria Pública de Minas Gerais, próximo às Lojas Americanas. O atendimento será feito de segunda a sexta, das 10h às 18h, até 3 de agosto. A vacinação está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. 

Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e, se possível, o cartão de vacinação. 

O imunizante contra a gripe reduz possíveis complicações, internações e mortes pelo vírus influenza. A vacina aplicada é a trivalente e protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.

Além do ponto extra no Via Shopping Barreiro, a vacina está disponível nos 154 centros de saúde da capital mineira, em outros postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. 

Os endereços e os horários de funcionamento das unidades podem ser consultados no portal da PBH.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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