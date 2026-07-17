Posto extra de vacinação contra a gripe vai ser instalado no Barreiro
Via Shopping recebe posto de imunização a partir da próxima semana; as vacinas serão distribuídas no segundo piso do prédio
compartilheSIGA
Na temporada de maior incidência de doenças respiratórias, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai instalar um ponto extra de vacinação no Via Shopping, na Região do Barreiro. O posto de imunização começa a funcionar a partir de segunda-feira (20/7). O local é apontado pelo município como um dos que apresentam maior circulação de pessoas na regional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Os imunizantes serão distribuídos no segundo piso do centro de compras, na sede da Defensoria Pública de Minas Gerais, próximo às Lojas Americanas. O atendimento será feito de segunda a sexta, das 10h às 18h, até 3 de agosto. A vacinação está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.
- Reações graves à vacina contra dengue ainda não foram notificadas em Minas
- CT da UFMG testa vacina contra a gripe para idosos
Para receber a vacina, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e, se possível, o cartão de vacinação.
O imunizante contra a gripe reduz possíveis complicações, internações e mortes pelo vírus influenza. A vacina aplicada é a trivalente e protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.
Além do ponto extra no Via Shopping Barreiro, a vacina está disponível nos 154 centros de saúde da capital mineira, em outros postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.
Os endereços e os horários de funcionamento das unidades podem ser consultados no portal da PBH.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck