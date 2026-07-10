Quem é Mateus Simões, o governador de Minas que enfrenta o desafio da reeleição

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Há quase quatro meses no comando do Palácio da Liberdade, Mateus Simões (PSD) assumiu o governo de Minas Gerais em 22 de março de 2026, após a renúncia de Romeu Zema para disputar a presidência. Agora, ele enfrenta o desafio de consolidar sua gestão e viabilizar sua candidatura à reeleição no pleito de outubro deste ano, que se aproxima rapidamente.

Quem é Mateus Simões?

Mateus Simões de Almeida é um advogado e político filiado ao PSD. Nascido em Gurupi (TO), mudou-se para Belo Horizonte aos 14 anos, onde construiu sua carreira. Além da advocacia, Simões é procurador concursado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ele assumiu o governo do estado em março de 2026, como sucessor natural de Romeu Zema, mantendo uma agenda de perfil liberal.

Leia Mais

Sua trajetória na gestão Zema foi marcada por atuações estratégicas, como a coordenação dos acordos de reparação das tragédias de Brumadinho e do Rio Doce. Antes de chegar ao executivo, sua carreira política começou no legislativo municipal, projetando-o para cargos de maior relevância no cenário estadual.

Qual a trajetória política até o governo de Minas?

Vereador: Foi eleito para a Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2016, onde ganhou notoriedade defendendo pautas de desburocratização e liberalismo econômico.

Secretário-Geral: Ocupou a Secretaria-Geral no primeiro mandato de Romeu Zema, a partir de 2019, sendo uma figura central na articulação política do governo.

Vice-governador: Foi eleito vice na chapa de Zema para o segundo mandato, em 2022, consolidando-se como o sucessor natural do projeto político.

Quais são as principais alianças de Simões?

Embora sua base inicial seja o legado da gestão de Romeu Zema, a principal articulação política de Mateus Simões foi sua filiação ao PSD em outubro de 2025. A mudança, negociada com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, representou um movimento estratégico para ampliar seu arco de alianças para além dos limites do partido Novo.

Ao se juntar ao PSD, que atualmente governa outros sete estados, Simões busca construir uma frente mais ampla com partidos de centro e centro-direita, garantindo maior capilaridade e estrutura para a disputa eleitoral de outubro. Seu desafio é herdar o capital político de Zema e, ao mesmo tempo, consolidar o apoio de sua nova legenda e seus aliados.

Quais os desafios para a eleição de outubro?

O principal obstáculo para Mateus Simões é o tempo. Com um "mandato tampão" de pouco mais de seis meses até a eleição, ele precisa rapidamente tornar seu nome conhecido pela maioria do eleitorado mineiro e construir uma identidade própria como gestor, desvinculando-se da imagem de ser apenas o "sucessor de Zema".

Seu desafio é usar a máquina pública de forma eficiente para apresentar resultados em um curto período, enquanto articula sua campanha para a reeleição. A disputa de outubro exigirá que ele equilibre as responsabilidades do governo com a necessidade de se firmar como o principal candidato de seu grupo político.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.