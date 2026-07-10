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Eleições 2026

Mateus Simões disse que é difícil não estar no segundo turno das eleições

O governador também avalia que, caso o senador Cleitinho seja candidato, ele também deverá estar na segunda fase da disputa eleitoral

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
10/07/2026 09:00

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Governador Mateus Simões participa do programa EM Entrevista
Governador Mateus Simões participa do programa EM Entrevista crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O governador Mateus Simões (PSD), em entrevista ao Estado de Minas, disse acreditar que estará no segundo turno das eleições para o comando do Executivo, apesar das pesquisas eleitorais feitas até o momento não apontarem essa possibilidade. 

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“Eu continuo achando que é muito difícil uma eleição em que eu não vá para o segundo turno. Mas também não visualizo um processo eleitoral em que Cleitinho esteja fora do segundo turno, se ele for candidato”, disse Simões.

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O governador afirmou também que não acredita que Cleitinho será candidato. “Quando falo que ele não será candidato não vai nenhum menosprezo a sua capacidade política, não, porque ele tem política eleitoral forte, tem capacidade”. 

Na avaliação de Simões, Cleitinho não deve ser candidato porque não teria condições de colocar em prática as propostas que defende e também porque poderia perder capital político ao entrar em uma disputa como favorito e depois perder. 

 

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Confira a entrevista na íntegra na edição impressa desta sexta-feira (10/7) e também no www.em.com.br

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