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'A direita é maior que o bolsonarismo', diz Mateus Simões

O governador afirmou ainda que nunca foi bolsonarista, apesar de desejar contar com o apoio dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro

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Alessandra Mello
Bertha Maakaroun
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Bertha Maakaroun
Repórter
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
09/07/2026 16:00

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Governador Mateus Simões participa do programa EM Entrevista
Governador Mateus Simões participa do programa EM Entrevista crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O governador Mateus Simões (PSD), em entrevista ao Estado de Minas, declarou que a “direita é maior que o bolsonarismo” e afirmou também que nunca foi bolsonarista, apesar de desejar contar com o apoio, em sua campanha, dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que lançou como candidato a presidente um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). 

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“Todas as pesquisas que foram feitas nos últimos 18 meses apontam que a direita é muito maior do que o bolsonarismo”, afirmou Simões, para quem o bolsonarismo  é “a escolha de um líder “político”. 

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“Quando eu falo que gostaria de me reunir ao bolsonarismo não estou dizendo que eu gostaria de me transformar em bolsonarista, não. Eu nunca fui bolsonarista. Aliás, marco sempre as minhas divergências com o bolsonarismo, por exemplo, a PEC da blindagem, sempre fui contra, o bolsonarismo sempre foi a favor. E a defesa da Petrobras como patrimônio nacional e dos Correios como patrimônio nacional, o bolsonarismo sempre foi a favor dessas bandeiras, eu sempre fui contra”, disse Simões, referindo-se à Proposta de Emenda à Constituição que dificultava a prisão e a abertura de processos criminais contra parlamentares e que contou com o apoio na Câmara dos Deputados da bancada ligada ao ex-presidente. 

Confira a entrevista na íntegra na edição impressa desta sexta-feira (10/7) e também no www.em.com.br

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