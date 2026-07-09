Simões: 'Cleitinho não vai conseguir implantar o que defende'

O governador Mateus Simões (PSD) disse que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) terá dificuldade em colocar em prática suas propostas, classificadas pelo chefe do Executivo mineiro como “disruptivas”, caso seja eleito para comandar o estado.

“Minas Gerais é um estado com muitas restrições orçamentárias, ele conhece plenamente as restrições orçamentárias e ele teria muita dificuldade de colocar em prática qualquer uma das grandes medidas disruptivas que ele defende publicamente, por exemplo fim dos pedágios. Ele disse que vai acabar com os pedágios imediatamente se entrar no governo. Como? Ele também diz que vai promover uma redução brutal do IPVA. Como? Ele fala sobre reajuste real para os servidores públicos. Com qual dinheiro?”, afirmou Simões, que é pré-candidato à reeleição no pleito de outubro, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.

Simões disse também que a maioria das pessoas acha que o senador não é uma pessoa inteligente “por conta da forma simples dele”, o que, em seu entendimento é um equívoco. “A minha compreensão é que o Cleitinho é um homem inteligente, eu acho que a maioria das pessoas, por por conta da forma simples dele, acha que ele não é uma pessoa inteligente. Como um homem inteligente e muito verbal, ele não tem nenhum interesse em disputar uma eleição e que se ele for derrotado para ele é muito ruim politicamente e se ele ganhar também é muito ruim politicamente”, afirmou Simões se referindo às dificuldades que, em sua avaliação o senador teria, para colocar em prática o que defende nas redes sociais.

Na avaliação do governador, se o senador ganhar a eleição, ficará em um “xeque-mate” por não conseguir implantar o que defende. “Por outro lado, se ele perde a eleição sacrifica seu capital político por não ter conseguido chegar no final da corrida. E a gente já viu os estragos que se fez na vida de outros políticos importantes brasileiros quando perdem uma eleição para qual eles são tidos como favoritos”, afirmou.

O senador vem fazendo mistério se será ou não candidato a governador. Antes da Copa, ele disse que anunciaria sua posição oficial após o mundial, agora disse que só tomará a decisão em agosto, quando se encerra o prazo da legislação para registro das candidaturas.

Para o governador, o senador não faz essas promessas na “lógica do populismo”. “Populista é aquele que mente para agradar. O Cleitinho acredita nessas bandeiras”, afirmou.

Simões disse ainda que por esses motivos elencados não acredita que o senador deve se aventurar na disputa. “Então é por isso que eu não acredito (na candidatura do senador), é porque valorizo a capacidade de leitura política de Cleitinho que eu acho que muita gente menospreza”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira a entrevista na íntegra na edição impressa desta sexta-feira (10/7) e também no www.em.com.br