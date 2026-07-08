Cleitinho insinua que vai definir candidatura no último dia das convenções

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) voltou a mostrar indefinição sobre entrar ou não na disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. Nessa terça-feira (7/7), o parlamentar insinuou que pode se decidir apenas em 5 de agosto, data final para as convenções partidárias.

Anteriormente, Cleitinho havia dito que se posicionaria após a Copa do Mundo, que se encerra em 19 de julho. Ontem, em discurso no Plenário do Senado, sugeriu que pode postergar a definição.

“Porque eu vou anunciar agora? Quem está com 2%, 3%, 4% que lute. Olha as pesquisas como estão. Por que eu tenho que decidir agora, se o povo não quer saber nada de política agora?”, disse o senador, que lidera as pesquisas de intenção de voto no estado.

Então, provocou quem cobra por uma definição: “Eu estou pensando em deixar esse povo ainda mais doido em Minas Gerais. Se o último dia da convenção for 5 de agosto, falar assim: ‘5 de agosto eu decido’. Para deixar esse povo mais louco”.

Cleitinho reage

A fala veio após o presidente do Republicanos em Minas, o deputado federal Euclydes Pettersen, sustentar que Cleitinho será candidato.

“Se eu cheguei até aqui agora, foi Deus que me colocou aqui. Não foi grupo político, partido, dinheiro, empresário… Foi o povo que me colocou aqui”, discursou o senador.

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Cleitinho ainda disse que nunca esteve “à venda”: “Se o Espírito Santo tocar meu coração e mandar eu vir [sair candidato], é o Espírito Santo e Deus que estão mandando eu vir. Vocês não vão me parar, podem ter certeza disso. Eu não tenho medo de vocês”.

