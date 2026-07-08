Bolsonaristas criticam pré-campanha de Flávio: 'Desastre'

FOLHAPRESS - Bolsonaristas abriram fogo amigo contra a pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL), com críticas publicadas nas redes sociais desde terça-feira (7/7), quando o filho de Jair Bolsonaro participou de audiência nos Estados Unidos para pedir que o país não taxe produtos brasileiros antes das eleições.



Os youtubers Paulo Figueiredo e Kim Paim, ligados ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), e Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da gestão Bolsonaro, afirmam que a equipe à frente da pré-campanha é incompetente.

Também há críticas a respeito de um suposto distanciamento de Flávio do DNA bolsonarista, considerando que a estratégia da campanha envolve que o senador faça acenos ao centro para avançar sobre eleitores indecisos.

Integrantes não responderam publicamente às críticas. Sob reserva, dois disseram à Folha que as falas são motivadas por ressentimento de quem está fora da campanha e que serão ignoradas. Eles avaliam que Eduardo não está envolvido neste movimento.

"A campanha de Flávio não existe. Não tem agenda. Não tem comunicação. Não tem organização. Não tem planejamento", escreveu Wajngarten no X nesta quarta-feira (8/7).

O ex-secretário, demitido do PL em 2025 em meio à divulgação de mensagens com críticas a uma possível candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) à presidência, sugeriu algumas mudanças na equipe.

Ele propõe, por exemplo, que o coordenador-geral seja Marcello Lopes, conhecido como Marcellão, publicitário, ex-policial e amigo de Flávio, que deixou a campanha em meio à crise envolvendo o filme "Dark horse" e Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Wajngarten também sugere a volta de Toninho Neto e Walter Longo, que se opuseram à contratação do publicitário Eduardo Fischer como consultor estratégico de comunicação. O ex-secretário pede, ainda, a entrada de Duda Lima, marqueteiro do PL -pessoas próximas afirmam há meses que ele não está interessado.

"Empodere nominalmente grandes lideranças católicas, evangélicas, do agro, da segurança pública, da área médica, da área da educação, do desenvolvimento do varejo, para reuniões semanais com updates diários. Chega de erros, chega de ruídos, chega de quem não conhece nem gosta do bolsonarismo."

'Desastre de comunicação'

Em vídeo publicado na terça, Paulo Figueiredo, que recentemente causou um problema à pré-campanha de Flávio ao dizer que mulheres não sabem votar, declarou que há um "desastre de comunicação" e que a campanha é "insossa" e se preocupa demais com a imprensa.

"Não adianta Flávio Bolsonaro jogar com as características de um candidato que tem 3% nas urnas. Flávio tem que jogar com as características do bolsonarismo", comentou. "Imagina se [Jair] Bolsonaro teria tido qualquer pudor em falar sobre o viés óbvio do voto feminino e do que isso representa. Que saudade daquele que falava que não queria ter filho 'viado', que saudade desse bolsonarismo."

Figueiredo reclamou do que considerou uma falta de agilidade na publicação de uma nota à imprensa após a fala de Flávio na audiência nos EUA. "Depois a gente perde e não sabe por que a militância é desengajada, por que toma de 7 a 1 na imprensa todos os dias", disse.

Paim, que tem quase 1 milhão de inscritos no YouTube, criticou nominalmente integrantes da pré-campanha, dizendo, por exemplo, que o coordenador-geral, o senador Rogério Marinho (PL), "está alucinado pelo poder". A reportagem procurou Marinho, que não respondeu.

"O que as pessoas possuem para divulgar o Flávio? Nada. Não tem material sendo gerado", afirmou Paim.

O youtuber também repercutiu matéria do portal Metrópoles sobre a participação de Vicente Santini, um dos coordenadores da pré-campanha de Flávio, em um evento nos Estados Unidos com o secretário de Estado, Marco Rubio, e o empresário Joesley Batista, da J&F. Joesley foi apontado como intermediador do encontro entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump, em maio.



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"É normal um cara desses cuidar da agenda do Flávio? E vocês não acham ainda mais estranho quando olha e vê que o Flávio não tem agenda? Está sendo claramente sabotado", disse Paim. Procurado pela reportagem, Santini não respondeu às críticas do youtuber.