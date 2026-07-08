Caiado diz que "quem votar no Flávio no 1º turno vai reeleger o Lula"

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que “quem votar no Flávio [Bolsonaro] no 1º turno, vai reeleger o Lula”. Os nomes do PL e do PT são seus concorrentes na disputa pela cadeira da Presidência da República nas eleições que serão realizadas em outubro deste ano.

A afirmação foi feita durante Agenda dos Presidenciáveis 2026 da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), nesta quarta-feira (8/7).

Na visão do goiano, a conduta moral e as suspeitas de envolvimento dos candidatos com esquemas de corrupção vão ser a base de escolha dos eleitores e, com isso, o candidato que enfrentar o atual Presidente da República, que tenta o quarto mandato, em um eventual segundo turno, precisará ter uma trajetória sem controvérsias.

“Diante do cenário atual, muitos não querem confessar, mas se você votar no Flávio vai reeleger o Lula. A verdade é essa. A candidatura dele está sendo construída como a que o PT deseja”, afirmou. Ele ainda afirmou que “o grande divisor de águas” para a definição de quem tem a “condição de bater o Lula” após o primeiro turno será a “conduta moral de envolvimento com corrupção”.

Na última terça-feira (7/5), Flávio participou de uma audiência pública realizada no escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), em Washington (DC), para criticar um eventual tarifaço estadunidense sobre produtos brasileiros. Em sua argumentação, ele sustentou que é de interesse de Lula que as taxas sejam aplicadas e que daria vitória ao petista, assim como havia afirmado em uma carta enviada à Casa Branca anteriormente.

Para Caiado, o posicionamento do bolsonarista é “infeliz” e representa um “populismo irresponsável” que “extrapola o arcabouço fiscal e utiliza a máquina para fins eleitorais”. “Precisamos ter um governante que defenda o Brasil, e não o seu interesse e sua posição pessoal”, afirmou a jornalistas.

A visão do goiano é similar à do presidente Lula, que declarou que “é inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos”.

Além de pedir o adiamento da implantação das taxas até o fim das eleições, o senador pediu às autoridades americanas a classificação das organizações criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas durante visita à Casa Branca. A designação foi oficializada dias depois.

Uma pesquisa eleitoral da Meio Ideia divulgada nesta quarta-feira (8/7) mostra Lula na liderança da corrida presidencial. Segundo o levantamento, em cenários de primeiro turno, Lula pontuou 40,4% das intenções de voto, ao passo que Flávio apareceu em segundo lugar, com 32% delas. O ex-governador Ronaldo Caiado apareceu em terceira posição, com 4% das intenções.

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Já em simulações de segundo turno, a pesquisa mostra vitória de Lula contra Flávio, com 45% das sinalizações contra 40% do bolsonarista, ao passo que, em um embate contra o goiano, lidera com 45% contra 37,6%.