O que o entorno de Caiado capta sobre Flávio, Zema e Renan Santos

O entorno de Ronaldo Caiado (PSD) ainda acredita que ele possa crescer nas pesquisas até o início oficial da campanha, em agosto.

Sob reserva, aliados admitem, porém, ser difícil ultrapassar Flávio Bolsonaro (PL). “Se tudo der errado para o Flávio, ele continua com pelo menos 25% das intenções de voto”, resumiu à coluna um parlamentar do PSD.

Sobre Renan Santos (Missão), que tem aparecido em terceiro lugar em boa parte das pesquisas, a iniciativa de aproximação partiu do próprio Caiado. Aliados reconhecem a “perspicácia” do adversário no mesmo campo da direita, mas avaliam que Renan ainda seria “mais um fenômeno de redes sociais do que político”.

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Já em relação a Romeu Zema (Novo), pesquisas internas do PSD apontaram nos últimos dias uma desidratação “bastante considerável” da pré-candidatura do ex-governador mineiro.