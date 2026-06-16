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O que o entorno de Caiado capta sobre Flávio, Zema e Renan Santos

Ex-governador de Goiás acelerou nos últimos dias as agendas nos estados e as entrevistas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/06/2026 16:45

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O que o entorno de Caiado capta sobre Flávio, Zema e Renan Santos
O que o entorno de Caiado capta sobre Flávio, Zema e Renan Santos crédito: Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O entorno de Ronaldo Caiado (PSD) ainda acredita que ele possa crescer nas pesquisas até o início oficial da campanha, em agosto.

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Sob reserva, aliados admitem, porém, ser difícil ultrapassar Flávio Bolsonaro (PL). “Se tudo der errado para o Flávio, ele continua com pelo menos 25% das intenções de voto”, resumiu à coluna um parlamentar do PSD.

Sobre Renan Santos (Missão), que tem aparecido em terceiro lugar em boa parte das pesquisas, a iniciativa de aproximação partiu do próprio Caiado. Aliados reconhecem a “perspicácia” do adversário no mesmo campo da direita, mas avaliam que Renan ainda seria “mais um fenômeno de redes sociais do que político”.

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Já em relação a Romeu Zema (Novo), pesquisas internas do PSD apontaram nos últimos dias uma desidratação “bastante considerável” da pré-candidatura do ex-governador mineiro.

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