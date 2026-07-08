Paulo Figueiredo critica pré-campanha de Flávio Bolsonaro: ‘Vagabundagem’

O influenciador de direita Paulo Figueiredo, que tem grande relevância no campo bolsonarista, criticou a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida à cadeira da Presidência da República. Em transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o jornalista afirmou que o senador cometeu um “vacilo e vagabundagem técnica” em vídeo publicado após audiência pública, realizada nos Estados Unidos, nessa terça-feira (7/7).

O “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se inscreveu para participar de audiência realizada no Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), em Washington (DC), para criticar um eventual tarifaço estadunidense sobre produtos brasileiros. Paulo Figueiredo também havia confirmado sua participação, mas desistiu de ir de última hora e afirmou que enviaria suas contribuições ao debate por escrito.

Na sua fala, o senador pediu que os membros da comissão “não imponham tarifas ao Brasil, preservem o sucesso do Pix e cancelem esta medida para que possamos negociar”. Após sua participação, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmava que fez uma “perícia técnica e política” em seu discurso e que o atual presidente da república Lula (PT) é o único que tem interesse na taxação.

A gravação do vídeo foi feita na parte externa do edifício, com paredes de tijolos. Para Figueiredo, a escolha do cenário deu “ vontade de chorar“, uma vez que Flávio estava usando terno “em uma parede de tijolinho gravando um vídeo cheio de jargões”.

“Você que tá em casa, cê não queria ter um vídeo para retuitar, uma fala do Flávio, porra, arregaçando? Cê não queria ter isso? Mas você não tem. Cê tem um vídeo dum Flávio com uma parede… puta merda, nego não entende nada, nada de imagem! É o Flávio de terno numa ‘parede de tijolinho’ gravando um vídeo repleto de chavões. Eu tenho vontade de chorar, gente. Se vocês soubessem o quanto que custa esses profissionais…”, afirmou.

Para ele, a gravação deveria ter sido feita em frente a algum marco arquitetônico dos Estados Unidos. Além disso, ele afirmou que um press release enviado por sua equipe após a apresentação teria sido feito por IA. “Que campanha desgraçada”, comentou.

Este não é o primeiro embate público entre os dois. Na última semana, Figueiredo afirmou que “mulheres votam estatisticamente mal", em especial as solteiras, já que, na visão dele, as casadas tendem a acompanhar os votos dos maridos. Questionado, Flávio alegou que repudia as falas do apoiador e afirmou que ele não faz parte de sua campanha.

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A equipe de pré-campanha de Flávio Bolsonaro foi procurada para se pronunciar sobre o assunto, mas ainda não nos retornou. O espaço segue aberto para quaisquer pronunciamentos.