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EX-PRESIDENTE PRESO

PF na casa de Bolsonaro: Flávio fala em "cortina de fumaça"

Senador classifica busca na residência do ex-presidente como constrangimento à família

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
08/07/2026 11:55

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"Foi um constrangimento danado. Reviraram tudo. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para fazer a busca", criticou o presidenciável
"Reviraram tudo. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para fazer a busca", lamentou o presidenciável crédito: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu nesta quarta-feira (8/7) à operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o parlamentar classificou a medida como uma “cortina de fumaça” e afirmou que a defesa já havia prestado esclarecimentos sobre a localização de todas as armas registradas em nome do pai.

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Segundo o presidenciável, a decisão que resultou na busca ocorreu mesmo após a equipe jurídica de Bolsonaro ter informado ao Supremo Tribunal Federal (STF) o paradeiro dos armamentos. Flávio argumentou que os dados teriam sido apresentados de forma documentada e transparente nos últimos dias.

“O que acontece hoje? Ele faz uma busca e apreensão para saber se a defesa estava mentindo ou não. Esse é o tratamento que tem sido dado ao presidente Bolsonaro”, declarou, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pela autorização da diligência.

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Na transmissão, o parlamentar relatou que a operação provocou transtornos à família do ex-presidente. De acordo com ele, os agentes realizaram uma vistoria detalhada em todos os cômodos da residência, incluindo o quarto de Laura Bolsonaro, filha mais nova do ex-presidente.

“Foi um constrangimento danado. Reviraram tudo. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para fazer a busca”, afirmou.

Apesar das críticas à decisão judicial, Flávio ressaltou que não faz reparos à atuação da Polícia Federal. Segundo ele, os agentes apenas cumpriram uma determinação expedida pelo Supremo.

O senador também afirmou que a operação não encontrou irregularidades e sustentou que todas as informações fornecidas pela defesa de Bolsonaro correspondiam à realidade. Para ele, a ação buscava identificar eventual arma não declarada às autoridades, hipótese que, segundo disse, não se confirmou.

Ao comentar o episódio, Flávio voltou a afirmar que o pai é alvo de perseguição política. “Foi muito ruim, muito constrangedor. Mais uma vez, uma situação em que a família toda sofre. É uma perseguição implacável com o presidente Bolsonaro”, declarou.

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Pré-candidato à Presidência da República em 2026, Flávio Bolsonaro aproveitou a transmissão para informar que cancelou compromissos políticos em Pernambuco para permanecer em Brasília acompanhando os desdobramentos da operação. O senador também confirmou agendas previstas para os próximos dias no Ceará, ao lado do presidente do PL no estado, André Fernandes. 

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