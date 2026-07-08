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SÃO PAULO

Flávio e Lula já têm data para lançar candidaturas ao Planalto

PL e PT marcaram convenções partidárias para 25 de julho e 2 de agosto, respectivamente. Atos representam a oficialização dos candidatos, e antecedem o registro dos nomes na Justiça Eleitoral

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
08/07/2026 15:16 - atualizado em 08/07/2026 15:20

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Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro, pré-candidatos à presidência da República crédito: Reprodução/Redes Sociais

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Os dois principais adversários na disputa presidencial já definiram as datas das convenções nacionais que vão oficializar suas candidaturas ao Palácio do Planalto. O PL confirmou que lançará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no dia 25 de julho, enquanto o PT chancelará a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2 de agosto.

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As convenções partidárias representam a etapa de oficialização das candidaturas, e antecedem o registro dos nomes na Justiça Eleitoral, procedimento necessário antes do início da campanha.
O lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro ocorrerá no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O local tem capacidade para cerca de 7 mil pessoas. A data e o espaço foram confirmados pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em vídeo divulgado nas redes sociais.

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Além da candidatura presidencial, o evento também servirá para oficializar os candidatos do partido aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara dos Deputados e às assembleias legislativas.
Segundo o partido, a escolha de São Paulo leva em conta o fato de o estado concentrar o maior colégio eleitoral do país e ser o principal centro financeiro. A convenção também deve reforçar o palanque do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputará a reeleição.

Campanha à reeleição

Já o PT realizará sua convenção nacional no dia 2 de agosto, no Expo Center Norte, também na capital paulista. O ato marcará o lançamento da sétima candidatura de Lula à Presidência da República.
De acordo com o partido, a escolha de São Paulo se deve ao fato de o estado ser o berço político da legenda, e o local onde Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin iniciaram suas trajetórias políticas.

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