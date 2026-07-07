Pré-candidato de Flávio Bolsonaro ao Senado é preso com fuzil no Rio

Apoiado por Flávio Bolsonaro (PL) na pré-campanha ao Senado pelo Rio de Janeiro, Márcio Canella (União Brasil) foi preso em flagrante nesta terça-feira (7/7) após agentes da Polícia Federal encontrarem um fuzil em seu carro.

Ex-prefeito de Belford Roxo, licenciado para disputar o Senado, Canella foi um dos alvos de nova fase da Operação Unha e Carne, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em uma rede de postos de combustível no Rio.

Ele é apontado como representante político da quadrilha, que movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à PF.

O pré-candidato ao Senado era alvo de um mandado de busca e apreensão. Durante a operação, a PF encontrou um fuzil calibre 5.56 em um veículo de Canella, que foi preso por posse ou porte ilegal de arma de fogo.

O delegado Marcus Amim, ex-secretário de Polícia Civil do Rio, também foi alvo dessa fase da Operação Unha e Carne. A PF ainda investiga Pablo Jukiá Felix Ferreira, inspetor da Polícia Civil que integrou a equipe de Amim. Conhecido como Pablo Russo, ele é apontado como proprietário de uma rede de postos, que estão em nome de laranjas.

Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta fase da operação nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende. Nas ações, mais de 10 veículos de luxo foram apreendidos pela PF. Os alvos podem responder por diversos crimes, incluindo organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Márcio Canella e Flávio Bolsonaro

Senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro vai disputar a presidência neste ano e escolheu Márcio Canella para sucedê-lo na Câmara Alta do Congresso Nacional. O outro nome apoiado (neste ano, cada estado elege dois senadores) seria o do ex-governador Cláudio Castro (PL), mas ele se retirou da disputa após ser pressionado por investigações da PF que o apontam como envolvido no Caso Master. A vaga segue indefinida.

“Estou aqui para reafirmar o meu apoio integral, 100%, ao meu amigo Márcio Canella como pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. (...) Ele foi deputado comigo, tem mais de 90% de aprovação na sua cidade, o que mostra que é uma pessoa competente e que sabe trabalhar”, disse Flávio em vídeo publicado no Instagram em 3 de abril.

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Na ocasião, o pré-candidato a presidente pediu que os apoiadores seguissem Canella e disse que ele vai “estar com a gente nessa missão de resgatar o nosso Brasil”.

