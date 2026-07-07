Boulos rebate crítica de Tabata por comparação com deputados da direita
Ministro classificou como "lamentável" vídeo da deputada sobre projetos aprovados e rebateu críticas ao seu desempenho no Congresso
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O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol-SP), criticou nessa segunda-feira (6/7) a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) após ela comparar o número de projetos de lei aprovados pelos cinco deputados federais mais votados do país.
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Em publicação nas redes sociais, Boulos classificou a comparação como "lamentável" e disse ter orgulho das propostas que conseguiu transformar em lei durante o mandato na Câmara dos Deputados.
No vídeo, Tabata afirmou estar "chocada" com a quantidade de projetos aprovados pelos parlamentares mais votados nas eleições e disse que eles entregaram "migalhas" aos eleitores. Em seguida, comparou sua atuação à dos cinco deputados citados.
Segundo a deputada, os parlamentares tiveram o seguinte desempenho em número de projetos transformados em lei: Nikolas Ferreira (PL-MG), três projetos em um mandato; Guilherme Boulos, cinco projetos em um mandato; Carla Zambelli (PL-SP), cinco projetos em dois mandatos; Eduardo Bolsonaro (PL-SP), cinco projetos em três mandatos; e Ricardo Salles (Novo-SP), nenhum projeto aprovado em um mandato. Tabata ressaltou que, pelos mesmos critérios utilizados na comparação, ela própria aprovou 32 projetos que viraram lei.
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Ao responder à publicação, Boulos disse considerar inadequada a comparação com parlamentares da direita e defendeu sua atuação legislativa. Além de rebater a comparação, Boulos criticou posições adotadas por Tabata durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citando o voto favorável da deputada à reforma da Previdência e sua atuação na proposta que equipara o antissemitismo ao racismo, incluindo manifestações contra o Estado de Israel como possíveis formas de ataque à coletividade judaica.
"Tenho muito orgulho dos projetos que aprovei, dentre eles a Lei das Cozinhas Solidárias, que ajudou a tirar o Brasil do Mapa da Fome. Teria vergonha se tivesse votado a favor da Reforma da Previdência de Bolsonaro ou se fosse autor de uma lei que criminaliza as críticas ao genocídio de Israel na Faixa de Gaza", escreveu o ministro.
A deputada Tabata Amaral publicou um vídeo em que me critica por ter aprovado “apenas” 5 projetos na Câmara e me compara com Nikolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli.— Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 6, 2026
É lamentável ver esse posicionamento de alguém do campo progressista, ainda mais no momento em que…
Entre os parlamentares mencionados por Tabata, Carla Zambelli renunciou ao mandato de deputada federal em dezembro de 2025, após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal confirmar, por unanimidade, a perda do cargo. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a cinco anos e três meses de prisão pelo porte ilegal de arma, em processo relacionado ao episódio em que perseguiu um homem armada, em 2022.
Já Eduardo Bolsonaro teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro de 2025, quando a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a perda do cargo por excesso de faltas. Ele está nos Estados Unidos, auto exilado, desde fevereiro de 2025.
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Boulos se licenciou do mandato de deputado federal em outubro de 2025 para assumir o comando da Secretaria-Geral da Presidência da República.