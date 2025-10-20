Assine
GOVERNO FEDERAL

Lula anuncia nomeação de Boulos como ministro-chefe da Secretaria-Geral

O cargo de ministro-chefe era ocupado por Márcio Macêdo, que não deve assumir nenhuma função no governo federal

Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
20/10/2025 20:26

O presidente Lula convidou o deputado federal Guilherme Boulos para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretária-Geral da Presidência da República
O presidente Lula convidou o deputado federal Guilherme Boulos para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretária-Geral da Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai nomear o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) para comandar a Secretária-Geral da Presidência da República. A formalização ocorrerá no Diário Oficial de amanhã. O paulista assumirá o cargo que era ocupado por Márcio Macêdo.

A mudança foi acertada em reunião com os dois políticos, além da secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; do ministro da Casa Civil, Rui Costa; e do secretário de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

Macêdo não deve assumir outro cargo, mas deve concorrer a uma vaga de deputado federal por Sergipe nas eleições de 2026.

A entrada de Boulos no governo federal já era ventilada há algum tempo. O entendimento é que o novo ministro poderá exercer uma articulação mais eficaz junto aos movimentos sociais.

A tendência é que, nos próximos meses, ministros e integrantes do governo que devem concorrer nas eleições de 2026 comecem a deixar os cargos para cumprir a descompatibilização.

