Lula anuncia nomeação de Boulos como ministro-chefe da Secretaria-Geral
O cargo de ministro-chefe era ocupado por Márcio Macêdo, que não deve assumir nenhuma função no governo federal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai nomear o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) para comandar a Secretária-Geral da Presidência da República. A formalização ocorrerá no Diário Oficial de amanhã. O paulista assumirá o cargo que era ocupado por Márcio Macêdo.
A mudança foi acertada em reunião com os dois políticos, além da secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; do ministro da Casa Civil, Rui Costa; e do secretário de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.
Macêdo não deve assumir outro cargo, mas deve concorrer a uma vaga de deputado federal por Sergipe nas eleições de 2026.
A entrada de Boulos no governo federal já era ventilada há algum tempo. O entendimento é que o novo ministro poderá exercer uma articulação mais eficaz junto aos movimentos sociais.
A tendência é que, nos próximos meses, ministros e integrantes do governo que devem concorrer nas eleições de 2026 comecem a deixar os cargos para cumprir a descompatibilização.