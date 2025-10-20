Assine
overlay
Início Política
RODRIGO PAZ

Lula parabeniza novo presidente da Bolívia, de centro-direita

Paz foi eleito em segundo turno, ontem, com 54% dos votos, representando o fim de um período de 20 anos em que o país foi governado pela esquerda.

Publicidade
Carregando...
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
20/10/2025 14:49

compartilhe

SIGA
x
Bolívia elege político de direita para presidente
Bolívia elegeu político de direita para presidente crédito: AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta segunda-feira (20/10) o presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, pela vitória nas eleições de domingo (19/10). O petista reforçou a prioridade na relação “de amizade e respeito” com o país vizinho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mensagem de Lula a Rodrigo Paz

“Encaminhei carta nesta manhã ao presidente eleito do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodrigo Paz, parabenizando-o pela vitória no segundo turno das eleições do domingo”, escreveu Lula em suas redes sociais.

Leia Mais

“A conclusão do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia demonstra o compromisso da sociedade boliviana com a democracia, que deve seguir norteando toda a nossa região”, acrescentou.

O presidente Lula destacou que os dois países compartilham extensa faixa de fronteira, e que a boa relação com a Bolívia é prioridade para o Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária”, disse o presidente brasileiro.

Tópicos relacionados:

bolivia lula rodrigo-paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay