Lula parabeniza novo presidente da Bolívia, de centro-direita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta segunda-feira (20/10) o presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, pela vitória nas eleições de domingo (19/10). O petista reforçou a prioridade na relação “de amizade e respeito” com o país vizinho.

Mensagem de Lula a Rodrigo Paz

“Encaminhei carta nesta manhã ao presidente eleito do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodrigo Paz, parabenizando-o pela vitória no segundo turno das eleições do domingo”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“A conclusão do processo eleitoral em clima de tranquilidade e harmonia demonstra o compromisso da sociedade boliviana com a democracia, que deve seguir norteando toda a nossa região”, acrescentou.

O presidente Lula destacou que os dois países compartilham extensa faixa de fronteira, e que a boa relação com a Bolívia é prioridade para o Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais e de cooperação em temas de interesse mútuo. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América do Sul mais integrada, justa e solidária”, disse o presidente brasileiro.