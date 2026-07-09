Assine
overlay
Início Política
Eleições 2026

Simões diz que Cleitinho 'pesca' votos na esquerda e na direita

Na avaliação do governador, em entrevista ao Estado de Minas, por ser um "candidato popular", o senador tira votos também de políticos da direita e da esquerda

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Bertha Maakaroun
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Bertha Maakaroun
Repórter
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
09/07/2026 14:27

compartilhe

SIGA
×
Governador Mateus Simões participa do programa EM Entrevista
Governador Mateus Simões participa do programa EM Entrevista crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O governador Mateus Simões (PSD) admitiu, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, que a presença do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas coloca em risco seu desempenho na corrida eleitoral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na avaliação de Simões, candidato à reeleição, Cleitinho, no primeiro turno, alcança o eleitorado mais ligado à esquerda por ser um possível “candidato popular” e não um nome da direita. 

Questionado se a entrada do senador na disputa, ainda não confirmada oficialmente, poderia impactar seu desempenho, o governador respondeu de maneira direta: “Certamente”.

Leia Mais

“Eu acho até que o Cleitinho abrange num primeiro turno, eleitores que talvez eu nem alcance, é porque o Cleitinho pesca na direita e na esquerda. Ele não é um candidato da direita, ele é um candidato popular. Então, ele me prejudica, mas prejudica qualquer outro player da eleição”, avalia Simões.

Para ele, o senador tira votos de políticos também de esquerda e afirma que, caso a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, pré-candidata ao Senado, disputasse o governo do estado, certamente perderia também votos para o senador, o que faz dele um candidato “muito forte”.  

Simões também disse apostar que o senador certamente estará em um possível segundo turno das eleições, caso seja mesmo candidato. O governador também aposta que estará em uma eventual disputa no segundo turno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cleitinho vem fazendo mistério se será ou não candidato a governador de Minas. Antes da Copa disse que anunciaria sua posição oficial após o mundial, agora postergou a decisão para agosto, quando se encerra o prazo da legislação para registro das candidaturas. A campanha começa oficialmente no dia 16 de agosto.

Tópicos relacionados:

cleitinho eleicoes-2026 governo-de-minas mateus-simoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay