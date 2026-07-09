Simões diz que Cleitinho 'pesca' votos na esquerda e na direita

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador Mateus Simões (PSD) admitiu, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, que a presença do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas coloca em risco seu desempenho na corrida eleitoral.

Na avaliação de Simões, candidato à reeleição, Cleitinho, no primeiro turno, alcança o eleitorado mais ligado à esquerda por ser um possível “candidato popular” e não um nome da direita.

Questionado se a entrada do senador na disputa, ainda não confirmada oficialmente, poderia impactar seu desempenho, o governador respondeu de maneira direta: “Certamente”.

“Eu acho até que o Cleitinho abrange num primeiro turno, eleitores que talvez eu nem alcance, é porque o Cleitinho pesca na direita e na esquerda. Ele não é um candidato da direita, ele é um candidato popular. Então, ele me prejudica, mas prejudica qualquer outro player da eleição”, avalia Simões.

Para ele, o senador tira votos de políticos também de esquerda e afirma que, caso a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, pré-candidata ao Senado, disputasse o governo do estado, certamente perderia também votos para o senador, o que faz dele um candidato “muito forte”.

Simões também disse apostar que o senador certamente estará em um possível segundo turno das eleições, caso seja mesmo candidato. O governador também aposta que estará em uma eventual disputa no segundo turno.

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Cleitinho vem fazendo mistério se será ou não candidato a governador de Minas. Antes da Copa disse que anunciaria sua posição oficial após o mundial, agora postergou a decisão para agosto, quando se encerra o prazo da legislação para registro das candidaturas. A campanha começa oficialmente no dia 16 de agosto.