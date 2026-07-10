Cleitinho rebate Mateus Simões: 'Será ruim para políticos e mineradoras'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O senador Cleitinho (Republicanos) reagiu às declarações do governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), sobre uma possível candidatura do parlamentar ao Palácio Tiradentes nas eleições de 2026.

Em entrevista ao Estado de Minas, Simões comentou que uma eventual candidatura do senador seria "muito ruim politicamente", tanto em caso de derrota quanto de vitória nas urnas. Cleitinho rebateu as falas.

"Será ruim para os políticos e as mineradoras se eu for eleito! Aguardem", escreveu o parlamentar. A manifestação foi feita em uma publicação no Instagram sobre a entrevista exclusiva concedida por Simões ao EM.

Disputa

O governador afirmou acreditar que a entrada de Cleitinho na disputa poderia prejudicar o próprio desempenho eleitoral ao dividir o eleitorado de direita, mas disse não acreditar que o senador levará adiante a candidatura.

Durante a entrevista, Mateus Simões também destacou que o senador conhece as restrições fiscais enfrentadas por Minas Gerais e, por isso, saberia das dificuldades para colocar em prática propostas como o fim dos pedágios, a redução de tributos, a isenção do IPVA e reajustes para servidores públicos.

"Minha compreensão é a de que Cleitinho é um homem inteligente. Acho que a maioria das pessoas, por causa da forma simples dele, acha que ele não é uma pessoa inteligente. Como um homem inteligente e muito verbal, não tem nenhum interesse em disputar uma eleição em que, se for derrotado, será muito ruim politicamente a ele. E, se ganhar, também será muito ruim politicamente a ele", declarou.

Na avaliação do governador, uma derrota faria o senador perder "parte do capital político". Já uma vitória o colocaria diante das restrições orçamentárias do Estado, o que dificultaria a implementação das propostas que defende.

"O Cleitinho acredita nessas bandeiras. Exatamente por acreditar, ele tem consciência de quais são aquelas que ele não consegue executar, com as restrições orçamentárias do estado de Minas Gerais. Então, se ele ganha a eleição, ele se coloca em um xeque-mate de não conseguir implantar o que defende. Por outro lado, se perde a eleição, sacrifica o capital político dele", disse.

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Mateus Simões também ressaltou que o fato de Cleitinho adiar repetidamente o anúncio sobre uma eventual candidatura reforça a percepção de que o senador pode desistir da disputa pelo governo de Minas.