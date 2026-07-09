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O que colegas de partido dizem, sem filtro, sobre Cleitinho

Aliados se irritam com demora de senador e o chamam de "maluco" nos bastidores

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
09/07/2026 15:10

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O que colegas de partido dizem, sem filtro, sobre Cleitinho
O que colegas de partido dizem, sem filtro, sobre Cleitinho crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Cleitinho continua fazendo mistério sobre uma eventual candidatura ao governo de Minas Gerais e ameaça deixar a decisão para a última hora.

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A indefinição já irrita aliados.

Nos bastidores, colegas do Republicanos se referem ao senador como “doido”, “completamente maluco” e “caricato que perdeu a noção”.

Um parlamentar do partido resumiu o incômodo, sob reserva:

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“Ele sabe que não tem condições de governar Minas Gerais. Não quer ser candidato. Mas existe um grupo que quer usá-lo e não aceita que ele desista. Quer que ele dispute porque acredita que ele pode realmente ganhar e, junto com ele, esse grupo também ganharia, se é que você me entende.”

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