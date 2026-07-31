Minas registra menor temperatura do país nesta sexta (31/7); saiba onde

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O dia começou gelado em Minas Gerais, que registrou duas das três menores temperaturas do país na manhã desta sexta-feira (31/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros em Maria da Fé, no Sul do estado, marcaram apenas 4°C às 6h.

Já em Monte Verde, distrito de Camanducaia, também no Sul de Minas, a mínima foi de 5,3°C no mesmo horário, entrando no terceiro lugar do ranking. A segunda temperatura mais baixa do dia foi em Campos do Jordão (SP), que registrou 4,9°C no mesmo horário.

Menores temperaturas do país em 31/7

4 °C - Maria da Fé (MG)

4,9 °C - Campos do Jordão (SP)

5,4 °C - Monte Verde (MG)

De acordo com o Inmet, 304 municípios estão sob alerta de baixa umidade até as 21h desta sexta-feira, mas o avanço de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste vai favorecer o aumento de nebulosidade e, consequentemente, a melhora nos índices de umidade no Centro-Leste de Minas Gerais.

Conforme a previsão, há baixa possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. Nas regiões Norte e Noroeste, podem ocorrer rajadas de vento, mas bem menos intensas do que as do Rio de Janeiro e de São Paulo, na última quarta-feira (29/7).

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. No Mucuri, no Rio Doce e na Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Pode haver ainda névoa seca nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo e Alto Paranaíba.

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Embora o Sul de Minas registre baixas temperaturas nesta época do ano, os termômetros podem ultrapassar a casa dos 30°C nesta sexta-feira em cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba, onde as temperaturas costumam ser mais elevadas.