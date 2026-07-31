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Minas registra menor temperatura do país nesta sexta (31/7); saiba onde

Minas Gerais tem frio no último dia do mês e marca duas das três menores temperaturas do Brasil nesta sexta-feira (31/7). Confira a previsão do tempo

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/07/2026 06:58 - atualizado em 31/07/2026 07:43

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Cidades mineiras estão entre as mais frias desta sexta-feira (31/7) crédito: Leandro Couri/EM

O dia começou gelado em Minas Gerais, que registrou duas das três menores temperaturas do país na manhã desta sexta-feira (31/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros em Maria da Fé, no Sul do estado, marcaram apenas 4°C às 6h.

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Já em Monte Verde, distrito de Camanducaia, também no Sul de Minas, a mínima foi de 5,3°C no mesmo horário, entrando no terceiro lugar do ranking. A segunda temperatura mais baixa do dia foi em Campos do Jordão (SP), que registrou 4,9°C no mesmo horário.

Menores temperaturas do país em 31/7

  • 4 °C - Maria da Fé (MG)
  • 4,9 °C - Campos do Jordão (SP)
  • 5,4 °C - Monte Verde (MG)

De acordo com o Inmet, 304 municípios estão sob alerta de baixa umidade até as 21h desta sexta-feira, mas o avanço de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste vai favorecer o aumento de nebulosidade e, consequentemente, a melhora nos índices de umidade no Centro-Leste de Minas Gerais.

Conforme a previsão, há baixa possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. Nas regiões Norte e Noroeste, podem ocorrer rajadas de vento, mas bem menos intensas do que as do Rio de Janeiro e de São Paulo, na última quarta-feira (29/7).

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. No Mucuri, no Rio Doce e na Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Pode haver ainda névoa seca nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo e Alto Paranaíba.

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Embora o Sul de Minas registre baixas temperaturas nesta época do ano, os termômetros podem ultrapassar a casa dos 30°C nesta sexta-feira em cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba, onde as temperaturas costumam ser mais elevadas.

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