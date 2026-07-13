Geada deve atingir cidades do Sul de Minas na madrugada desta terça (14/7)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O frio avança e não dá trégua em Minas Gerais, que tem 64 municípios sob alerta de geada entre a madrugada e manhã desta terça-feira (14/7).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima pode chegar a 3°C entre 00h e às 9h de amanhã nas cidades sob alerta.

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Nestes locais, há risco leve de perda de plantações devido ao fenômeno climático. Segundo o Inmet, a geada também pode atingir dois municípios no Rio de Janeiro e 43 em São Paulo.

Quais cidades podem ser afetadas?