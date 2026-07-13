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Geada deve atingir cidades do Sul de Minas na madrugada desta terça (14/7)

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia indica baixo risco de perda de plantações em municípios da região

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
13/07/2026 13:00

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Geada na área da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), em Maria da Fé, no Sul do estado
Termômetros de cidades do Sul de Minas podem registrar até 3°C nesta terça-feira (14/7) crédito: Pedro Moura/Epamig

O frio avança e não dá trégua em Minas Gerais, que tem 64 municípios sob alerta de geada entre a madrugada e manhã desta terça-feira (14/7).

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima pode chegar a 3°C entre 00h e às 9h de amanhã nas cidades sob alerta.

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Nestes locais, há risco leve de perda de plantações devido ao fenômeno climático. Segundo o Inmet, a geada também pode atingir dois municípios no Rio de Janeiro e 43 em São Paulo.

Quais cidades podem ser afetadas?

  • Albertina
  • Andradas
  • Bocaina de Minas
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Careaçu
  • Carmo de Minas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Delfim Moreira
  • Dom Viçoso
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Gonçalves
  • Heliodora
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Jacutinga
  • Lambari
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Natércia
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Pedralva
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São José do Alegre
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Rio Verde
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Silvianópolis
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

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