Geada deve atingir cidades do Sul de Minas na madrugada desta terça (14/7)
Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia indica baixo risco de perda de plantações em municípios da região
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O frio avança e não dá trégua em Minas Gerais, que tem 64 municípios sob alerta de geada entre a madrugada e manhã desta terça-feira (14/7).
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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima pode chegar a 3°C entre 00h e às 9h de amanhã nas cidades sob alerta.
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Nestes locais, há risco leve de perda de plantações devido ao fenômeno climático. Segundo o Inmet, a geada também pode atingir dois municípios no Rio de Janeiro e 43 em São Paulo.
Quais cidades podem ser afetadas?
- Albertina
- Andradas
- Bocaina de Minas
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Careaçu
- Carmo de Minas
- Conceição das Pedras
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Delfim Moreira
- Dom Viçoso
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Gonçalves
- Heliodora
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Jacutinga
- Lambari
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monte Sião
- Munhoz
- Natércia
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Pedralva
- Piranguçu
- Piranguinho
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Rio Verde
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Silvianópolis
- Tocos do Moji
- Toledo
- Virgínia
- Wenceslau Braz