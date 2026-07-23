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Incêndio na região do Morro das Pedras, em BH, assusta moradores

Chamas estão concentradas em área de vegetação próxima à Avenida Raja Gabaglia e ao Hospital Madre Teresa

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
23/07/2026 19:55

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Chamas devastam área entre o Morro das Pedras e a Av. Raja Gabaglia, em Belo Horizonte
Chamas devastam área entre o Morro das Pedras e a Av. Raja Gabaglia crédito: Júlia Scapolatempore/Arquivo Pessoal

Um incêndio devasta uma área de vegetação localizada entre o Aglomerado Morro das Pedras e a Avenida Raja Gabaglia, próxima ao Hospital Madre Teresa, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (23/07). Moradores de bairros próximos usaram as redes sociais para postar registros das chamas.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que recebeu um acionamento para o incêndio às 18h15 desta quinta-feira. De acordo com a corporação, as chamas estão concentradas em terrenos baldios.

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A corporação informou ainda que, durante todo o dia, manteve equipes empenhadas no combate a um outro incêndio em vegetação, na Área de Proteção Ambiental (APA) Sul, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, perto do condomínio Alphaville, e aguardava a liberação de equipes no local para mobilizá-las até a Avenida Raja Gabaglia.

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