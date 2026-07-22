MG: Idosa causa, por acidente, incêndio de grandes proporções em área rural

Uma idosa de 71 anos provocou, acidentalmente, um incêndio de grandes proporções em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. As chamas se espalharam por uma área de 8,93 hectares, que corresponde a aproximadamente 12 campos de futebol, na zona rural do município, em uma propriedade conhecida como Cabeceira do Chumbo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na última quarta-feira (15/7), a idosa relatou que descartou sobras de lenha na área externa de uma casa após preparar o almoço em uma fornalha. Porém, o vento espalhou as brasas, que fizeram a vegetação pegar fogo.

A mulher contou ainda que tentou apagar as chamas com o extintor de um veículo, mas não conseguiu controlá-las. O fogo se alastrou com rapidez e chegou a danificar uma cerca, além da vegetação, que não era nativa. O incêndio acabou sendo debelado por moradores, que contaram com o apoio de um caminhão-pipa.

Uma equipe da PMMG que realizava patrulhamento se deslocou até o local após receber uma denúncia anônima. Os agentes conduziram a idosa até a Delegacia de Polícia Civil de São Gonçalo do Abaeté, no Noroeste do estado, onde ela foi autuada por crime de incêndio na forma culposa, na qual não há intenção de causar dano.

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