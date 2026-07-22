Assine
overlay
Início Gerais
ALTO PARANAÍBA

MG: Idosa causa, por acidente, incêndio de grandes proporções em área rural

Chamas se espalharam por uma área de 8,93 hectares, que corresponde a aproximadamente 12 campos de futebol

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
22/07/2026 22:46

compartilhe

SIGA
×
Incêndio em área de vegetacao: imagem meramente ilustrativa
Incêndio em área de vegetacao: imagem meramente ilustrativa crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Uma idosa de 71 anos provocou, acidentalmente, um incêndio de grandes proporções em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. As chamas se espalharam por uma área de 8,93 hectares, que corresponde a aproximadamente 12 campos de futebol, na zona rural do município, em uma propriedade conhecida como Cabeceira do Chumbo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na última quarta-feira (15/7), a idosa relatou que descartou sobras de lenha na área externa de uma casa após preparar o almoço em uma fornalha. Porém, o vento espalhou as brasas, que fizeram a vegetação pegar fogo. 

Leia Mais

A mulher contou ainda que tentou apagar as chamas com o extintor de um veículo, mas não conseguiu controlá-las. O fogo se alastrou com rapidez e chegou a danificar uma cerca, além da vegetação, que não era nativa. O incêndio acabou sendo debelado por moradores, que contaram com o apoio de um caminhão-pipa.

Uma equipe da PMMG que realizava patrulhamento se deslocou até o local após receber uma denúncia anônima. Os agentes conduziram a idosa até a Delegacia de Polícia Civil de São Gonçalo do Abaeté, no Noroeste do estado, onde ela foi autuada por crime de incêndio na forma culposa, na qual não há intenção de causar dano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


 

Tópicos relacionados:

acidente incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay