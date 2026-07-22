Abelhas se "arrancham" em portão de casa e família deixa o local

Uma família foi retirada de casa em Ibiaí, no Norte de Minas, na manhã desta quarta-feira (22/7), depois que um enxame de abelhas se "alojou" no portão da residência. De acordo com a Defesa Civil do município, não houve ataque às pessoas que estavam no local.

Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros foi chamado e, após isolar a área, providenciou a retirada de três moradores da residência, que foram levados para a casa de parentes. Eles foram retirados do local com o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e roupas especiais.

Ainda conforme a Defesa Civil de Ibiaí, o Corpo de Bombeiros decidiu esperar que as abelhas deixem o portão da casa naturalmente, migrando para outro local.

Ouvido pelo Estado de Minas, o técnico e instrutor de apicultura do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Minas), Gláucio Gurgel Spínola, explicou que a migração de abelhas é um processo natural. Ele disse que, devido ao desmatamento, a espécie está sendo afetada em seu habitat natural.

"Durante a migração, as abelhas param para descansar, o que pode ter ocorrido em Ibiaí", afirma o técnico.

Ele salienta que, nesse caso, as abelhas não ficam agressivas. "Pois é um momento em que elas estão preocupadas em sobreviver, e não em atacar", observa Gláucio.

O técnico esclareceu que a expectativa é que o enxame que se "arranchou" junto à moradia em Ibiaí deixe o local dentro de três dias, migrando em definitivo para outro ponto na natureza.

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Gláucio informa que as abelhas podem ser retiradas da área residencial. Porém, lembra que o procedimento deve ser ser realizado por um apicultor, com o uso de roupas especiais e o emprego de técnicas apropriadas para a captura da abelha-rainha e a condução do enxame para uma colmeia, em um criatório da espécie.