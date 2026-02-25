Menino imita personagem de ‘Dragon ball’ para sobreviver a ataque de abelha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um menino atacado por 400 abelhas africanas usou uma técnica que aprendeu no desenho “Dragon ball Z” para sobreviver. Andrew Kuntz, morador de Stafford, no Arizona, nos Estados Unidos, disse ter canalizado a força do personagem Vegeta para sobreviver a um ataque de centenas de abelhas.

A história ocorreu em 2017, mas voltou a circular nas redes sociais. Andrew, que na época tinha 11 anos, estava brincando com um amigo e atirava, com uma espingarda de chumbinho, em carros velhos e enferrujados, quando um disparo atingiu uma colmeia escondida em um dos veículos.

O enxame cobriu o garoto da cabeça aos pés, e ele começou a perder a consciência. O chefe do Corpo de Bombeiros de Stafford, Clark Bingham, foi um dos primeiros a chegar ao local. “Ele estava coberto de abelhas, no rosto, nos braços e nas mãos. Foi bem feio”, afirmou.

Bingham, que é alérgico a picadas de abelha, não hesitou em agir. “Eu o agarrei pelo braço e pelo cinto e corremos para o sul, descendo o leito do rio”, relatou. Andrew foi levado para atendimento e transportado por cerca de três horas até o Hospital Infantil de Phoenix, onde recebeu tratamento e se recuperou completamente.

A história ganhou repercussão mundial quando Andrew contou como conseguiu suportar a dor das picadas. Fã de Dragon Ball Z, ele disse que pensou em Vegeta, o príncipe dos saiyajins, personagem conhecido por sua personalidade explosiva e determinação em batalhas. No anime, o personagem aprimora a capacidade de concentrar, manipular e liberar energia.

Durante o ataque, Andrew teria gritado como os personagens do anime fazem ao “liberar poder” e se transformar. Ao acordar no hospital, resumiu a experiência com uma frase: “Meu nome é Andrew, mas podem me chamar de Vegeta. Eu sobrevivi a 400 picadas”.

Menos de duas semanas após o incidente, Andrew já estava de volta a Stafford, se recuperando bem. Sua mãe, Christina Kuntz, chegou a organizar um churrasco para agradecer aos socorristas que salvaram o filho.

“Tudo seria diferente. Não estaríamos fazendo um churrasco, estaríamos fazendo um funeral”, declarou à imprensa local na época.

