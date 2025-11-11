Assine
Cientistas australianos descobrem uma abelha 'lúcifer'

AFP
AFP
11/11/2025 06:03

Como se cobras mortais, aranhas e tubarões mortais não fossem suficientes, a Austrália agora tem uma nova criatura assustadora: uma abelha "lúcifer" com chifres parecidos com os do diabo.

A espécie, denominada 'Megachile (Hackeriapis) lucifer', foi encontrada no estado da Austrália Ocidental, anunciou a Universidade Curtin nesta terça-feira (11).

Kit Prendergast, da Escola de Ciências Moleculares e da Vida da Universidade Curtin, descobriu a abelha em 2019, quando pesquisava uma flor silvestre criticamente ameaçada. A aparência única do inseto chamou sua atenção.

"A fêmea tinha alguns pequenos chifres incríveis no rosto", disse ela.

Fã da série "Lúcifer" da Netflix, ela disse que o nome era a escolha perfeita para a abelha de aspecto diabólico.

"É o primeiro novo membro deste grupo de abelhas a ser descrito em mais de 20 anos, o que realmente mostra o quanto de vida ainda temos para descobrir", disse Prendergast.

Ela acrescentou esperar que a descoberta aumente a conscientização sobre o número de espécies não conhecidas, em particular em áreas ameaçadas pela mineração. 

"Muitas empresas de mineração ainda não pesquisam a presença de abelhas nativas, então podemos estar perdendo espécies não descritas, incluindo aquelas que desempenham papéis cruciais no apoio a plantas e ecossistemas ameaçados", explicou.

"Sem saber quais abelhas nativas existem e quais plantas dependem delas, arriscamos perder ambas antes mesmo de percebermos sua existência".

Quase todas as plantas com flores dependem de polinizadores selvagens, especialmente abelhas, mas a perda de habitat e as mudanças climáticas deixam muitas espécies à beira da extinção.

