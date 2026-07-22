Suspeito de jogar mulher do 3º andar tem prisão convertida em preventiva

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão em flagrante de Carlos Antônio Avelar de Oliveira, de 30 anos, nesta quarta-feira (22/7). Ele é suspeito de ter agredido e jogado a companheira, Natalia Stefane de Abreu Alves, de 31 anos, da sacada do apartamento do casal, no terceiro andar de um prédio no Bairro Jonas Veiga, Região Leste de Belo Horizonte.

O crime foi cometido na manhã desta terça-feira (21/7), mesma data na qual Carlos Antônio foi detido. De acordo com informações do boletim de ocorrência (BO), quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a vítima caída no chão, com um sangramento na região da cabeça. O suspeito estava sentado ao lado dela, e uma amiga da vítima, de 40 anos, também estava no local.

A amiga disse aos policiais que o homem teria arremessado a companheira da sacada. Segundo os militares, o homem estava agressivo e exaltado, e resistiu ao receber ordem para colocar os braços para trás para ser algemado.



Natalia Stefane, por sua vez, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Central de BH. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Pedido de socorro e versões diferentes

Em conversa com os policiais, a amiga disse que recebeu uma ligação da vítima, durante a madrugada, e foi até o apartamento do casal. Segundo a testemunha, quando chegou ao imóvel, o homem estava agredindo a companheira com socos, chutes e golpes de garrafa.

Ela relatou ainda que o casal havia passado a noite bebendo. Disse que teria tentado impedir as agressões e também passou a receber chutes e socos do suspeito. Foi quando ele arremessou a companheira da sacada. A vítima caiu no segundo andar e ficou desacordada por alguns segundos.

O suspeito, porém, negou que tenha atacado a companheira. Na versão dele, a mulher teria tropeçado e caído da sacada.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homem também apresentava um corte na cabeça e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste e, em seguida, liberado. Depois, foi algemado e colocado na viatura, mas passou a chutar o compartimento de presos, danificando o veículo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher (Deam).