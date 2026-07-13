Polícia Civil investiga suposto caso de estupro de criança de 1 ano em MG

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos e duas adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidas, após uma criança de 1 ano e oito meses ser encontrada com ferimentos na região íntima. O caso aconteceu nesse domingo (12/7) em Nova Belém, no Vale do Rio Doce. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia de plantão em Governador Valadares, na mesma região.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pelo Conselho Tutelar para apurar o desaparecimento das duas adolescentes, que estavam acompanhadas de seus filhos. Após serem localizadas, familiares relataram que uma das crianças, filha de uma das jovens, apresentava sangramento na região genital.

A vítima foi levada ao Pronto Socorro no município, onde a equipe médica constatou vermelhidão, sangramento e fissuras na parede vaginal. Em seguida, a criança foi transferida para o Hospital de Mantena para atendimento e realização de exames.

Ao serem questionadas pelos policiais, as adolescentes informaram que passaram a madrugada na casa de dois homens. Eles foram localizados pela corporação e conduzidos para prestar depoimentos. Diante das informações colhidas, os dois foram presos.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito policial para apurar um suposto caso de estupro de vulnerável ocorrido no município. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

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"Após serem ouvidas pela autoridade policial, todas foram liberadas. As investigações seguem em andamento", comunicou a polícia.