Homens entram em supermercado descalços, furtam chinelos e são presos
Suspeitos foram localizados por meio do sistema Olho Vivo, que permitiu acompanhar o trajeto em tempo real
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Dois homens, de 46 e de 21 anos, foram presos na tarde desse domingo (12/7) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por furtar dois pares de chinelos e uma peça de bacon de mais de um quilo de um supermercado.
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De acordo com a Polícia Militar, imagens das câmeras de segurança do supermercado registraram os suspeitos entrando no estabelecimento descalços, pegando os chinelos brancos da marca Havaianas e os calçando. Em seguida, eles pegam a peça de carne e saem do local.
Depois que a polícia foi acionada, os militares passaram a acompanhar os dois homens pelas câmeras do sistema Olho Vivo em tempo real. Ao serem abordados, os suspeitos não conseguiram comprovar a origem dos chinelos e apresentaram versões contraditórias sobre o bacon.
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Posteriormente, em depoimento, o homem mais velho confirmou que a peça foi deixada em um bar próximo. Os militares foram ao local e conseguiram recuperar o produto e devolvê-lo ao supermercado. O dono do bar afirmou às autoridades que apenas guardou o bacon a pedido dos suspeitos e que não sabia que era fruto de um furto.
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Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para as demais providências, juntamente com os chinelos apreendidos. Também foi apreendida a quantia de R$ 70 por não ter a origem comprovada sob a suspeita de que tenha sido fruto da venda do bacon para o dono do bar.