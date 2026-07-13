Homens entram em supermercado descalços, furtam chinelos e são presos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Dois homens, de 46 e de 21 anos, foram presos na tarde desse domingo (12/7) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por furtar dois pares de chinelos e uma peça de bacon de mais de um quilo de um supermercado.

De acordo com a Polícia Militar, imagens das câmeras de segurança do supermercado registraram os suspeitos entrando no estabelecimento descalços, pegando os chinelos brancos da marca Havaianas e os calçando. Em seguida, eles pegam a peça de carne e saem do local.

Depois que a polícia foi acionada, os militares passaram a acompanhar os dois homens pelas câmeras do sistema Olho Vivo em tempo real. Ao serem abordados, os suspeitos não conseguiram comprovar a origem dos chinelos e apresentaram versões contraditórias sobre o bacon.

Posteriormente, em depoimento, o homem mais velho confirmou que a peça foi deixada em um bar próximo. Os militares foram ao local e conseguiram recuperar o produto e devolvê-lo ao supermercado. O dono do bar afirmou às autoridades que apenas guardou o bacon a pedido dos suspeitos e que não sabia que era fruto de um furto.

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Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para as demais providências, juntamente com os chinelos apreendidos. Também foi apreendida a quantia de R$ 70 por não ter a origem comprovada sob a suspeita de que tenha sido fruto da venda do bacon para o dono do bar.