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Pocah escapa de acidente após palco ceder durante show na Grande BH

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a artista levou a situação com bom humor

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TS
Thiago Sodré
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Thiago Sodré
Repórter
13/07/2026 08:46 - atualizado em 13/07/2026 08:46

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Pocah
Pocah crédito: Foto reprodução Instagram

Um momento de tensão marcou o show de Pocah em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante a apresentação, a estrutura do palco cedeu enquanto a cantora e suas bailarinas estavam em cena, provocando um grande susto tanto para a equipe quanto para o público.

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Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. A apresentação foi interrompida por alguns instantes para que a situação fosse controlada, e o episódio terminou apenas com danos materiais e muita apreensão entre os presentes.

Conhecida pelo bom humor, Pocah não demorou para comentar o assunto nas redes sociais. Em uma publicação, a cantora ironizou o ocorrido e escreveu: “Sou as que abalam as estruturas”, acompanhando a frase com fotos das bailarinas que também estavam no palco no momento em que a estrutura cedeu.

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Em seguida, a funkeira voltou a brincar com o episódio e perguntou aos seguidores: “Quem pesou?”, arrancando risadas dos fãs, que lotaram os comentários com mensagens de apoio e memes.

O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, mas, felizmente, terminou sem vítimas. A postura descontraída de Pocah diante do imprevisto também foi elogiada pelos seguidores, que transformaram o susto em um dos assuntos mais comentados do dia.

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