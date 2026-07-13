Prefeitura de cidade mineira investiga churrasco com bebida em cemitério
Apuração foi aberta após relatos sobre uma suposta confraternização com bebidas e churrasco envolvendo servidores e moradores
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Um suposto churrasco regado a bebidas alcoólicas dentro de um cemitério municipal levou a Prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, a abrir uma investigação administrativa para apurar o caso.
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A investigação foi determinada pela Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, que instituiu uma comissão de apuração para verificar relatos informais sobre possíveis condutas ocorridas em um espaço público sob responsabilidade do Serviço Municipal do Luto.
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De acordo com a prefeitura, as informações recebidas apontam para uma suposta confraternização dentro do cemitério, com participação de servidores e moradores, envolvendo consumo de bebidas alcoólicas e a realização de um churrasco.
O município destaca que a comissão foi criada justamente para esclarecer o ocorrido e que a investigação não significa, por si só, que as irregularidades tenham sido comprovadas. Caso os fatos sejam confirmados, a prefeitura informou que serão adotadas as medidas administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente.
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O Executivo afirmou ainda que mantém o compromisso com "a transparência, a legalidade, a preservação do patrimônio público e o uso adequado dos espaços públicos".