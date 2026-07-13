Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO

Prefeitura de cidade mineira investiga churrasco com bebida em cemitério

Apuração foi aberta após relatos sobre uma suposta confraternização com bebidas e churrasco envolvendo servidores e moradores

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
13/07/2026 12:15

compartilhe

SIGA
×
Duas decisões recentes do Tribunal condenam administradores de cemitérios por perda de restos mortais
Uma comissão foi criada para esclarecer o ocorrido crédito: Freepik/ Reprodução (meramente ilustrativo)

Um suposto churrasco regado a bebidas alcoólicas dentro de um cemitério municipal levou a Prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, a abrir uma investigação administrativa para apurar o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A investigação foi determinada pela Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, que instituiu uma comissão de apuração para verificar relatos informais sobre possíveis condutas ocorridas em um espaço público sob responsabilidade do Serviço Municipal do Luto.

Leia Mais

De acordo com a prefeitura, as informações recebidas apontam para uma suposta confraternização dentro do cemitério, com participação de servidores e moradores, envolvendo consumo de bebidas alcoólicas e a realização de um churrasco. 

O município destaca que a comissão foi criada justamente para esclarecer o ocorrido e que a investigação não significa, por si só, que as irregularidades tenham sido comprovadas. Caso os fatos sejam confirmados, a prefeitura informou que serão adotadas as medidas administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Executivo afirmou ainda que mantém o compromisso com "a transparência, a legalidade, a preservação do patrimônio público e o uso adequado dos espaços públicos".

Tópicos relacionados:

churrasco divinopolis investigacao minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay