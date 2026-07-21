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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

BH: homem é preso suspeito de jogar a companheira do 3° andar de prédio

Uma amiga da vítima, que foi ao imóvel depois de pedido de socorro, também foi agredida pelo suspeito 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
21/07/2026 13:13

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Criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Civil
Segundo os militares, o homem estava agressivo, exaltado e resistiu ao receber ordem para colocar os braços para trás para ser algemado crédito: Reprodução/PMMG

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (21/7), no Bairro Jonas Veiga, Região Leste de Belo Horizonte. Ele é suspeito de agredir e jogar a companheira, de 31 anos, da sacada do apartamento do casal, no terceiro andar do prédio. 

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Segundo o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, com um sangramento na região da cabeça. O suspeito estava sentado ao lado dela, e uma amiga da vítima, de 40 anos, também estava no local. 

A amiga disse aos policiais que o homem teria arremessado a companheira da sacada. Segundo os militares, o homem estava agressivo e exaltado e resistiu ao receber ordem para colocar os braços para trás para ser algemado. 

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital João XXIII. 

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Pedido de socorro e versões diferentes

Em conversa com os policiais, a amiga disse que recebeu uma ligação da vítima, durante a madrugada, e foi até o apartamento do casal. Segundo a testemunha, quando chegou ao imóvel, o homem estava agredindo a companheira com socos, chutes e golpes de garrafa. 

Ela relatou ainda que o casal havia passado a noite bebendo. Disse que teria tentado impedir as agressões e também passou a receber chutes e socos do suspeito. Foi quando ele arremessou a companheira da sacada. A vítima caiu no segundo andar e ficou desacordada por alguns segundos.

O suspeito, porém, negou que tenha feito isso. Na versão dele, a mulher teria tropeçado e caído da sacada. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem também apresentava um corte na cabeça e foi encaminhado para a UPA Leste e, em seguida, liberado. Depois, foi algemado e colocado na viatura, mas passou a chutar o compartimento de presos, danificando o veículo. 

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Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher. A vítima ainda não prestou depoimento porque segue internada no Hospital João XXIII. 

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