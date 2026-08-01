Mais de metade de Minas Gerais entra em alerta para ar seco e vendaval

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Mais da metade do estado de Minas Gerais (veja lista de municípios abaixo) entra em alertas de baixa umidade e ventania a partir deste domingo (2/8).

Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), classificando os riscos sob o tipo de "aviso de" vendaval e baixa umidade, ambos com grau de severidade de perigo potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

Na soma de todos os alertas ativos, Minas Gerais contabiliza 445 municípios afetados (sendo 400 no alerta de baixa umidade e 45 no de vendaval), o que corresponde a 52,17% dos 853 municípios totais do estado.

O volume de cidades mineiras impactadas equivale a 11,16% do total nacional acumulado para os mesmos avisos (3.986 ocorrências municipais).

O cenário abrange também outros estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul, como São Paulo, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

O aviso de perigo potencial para baixa umidade contempla 400 municípios mineiros, o que representa 46,89% da totalidade dos municípios do estado.

Em âmbito nacional, outras 1.980 cidades enfrentam exatamente o mesmo quadro de ar seco espalhadas por diversos estados brasileiros, totalizando 2.380 municípios no país sob este aviso.

Já para o aviso de perigo potencial para vendaval, o estado conta com 45 municípios afetados, cobrindo 5,28% do território municipal mineiro. Paralelamente, outras 1.561 cidades brasileiras localizadas em outros estados também se encontram sob as mesmas condições de ventos fortes, somando 1.606 municípios em todo o Brasil.

Quando os alertas começam a valer?

O alerta de vendaval vigora ao longo de todo o domingo, das 0h às 23h59, prevendo ventos entre 40 km/h e 60 km/h com baixo risco de queda de galhos de árvores.

Já o aviso de baixa umidade aplica-se das 10h30 às 22h de domingo, com a umidade relativa do ar oscilando entre 30% e 20%, apresentando baixo risco de incêndios florestais e de prejuízos à saúde humana.

As áreas atingidas pelo alerta de baixa umidade abrangem sete regiões mineiras: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Centro-Oeste de Minas, Norte do estado, Sul/Sudoeste de Minas, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Campo das Vertentes e Metropolitana de Belo Horizonte.

Por sua vez, o aviso de vendaval concentra a sua incidência em duas regiões mineiras específicas do Norte do estado: o Noroeste e o Norte de Minas.

Para o evento de baixa umidade, o Inmet recomenda como instruções fundamentais que a população beba bastante líquido, evite o desgaste físico nas horas mais secas do dia e evite a exposição direta ao sol nos horários de maior calor.

Em relação ao evento de vendaval, o instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao leve risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Além disso, recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Para ambos os casos, dúvidas e suporte podem ser obtidos junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Como encarar o tempo seco e a baixa umidade

Ingestão contínua de água: consumir bastantes líquidos ao longo de todo o dia para manter o corpo hidratado

consumir bastantes líquidos ao longo de todo o dia para manter o corpo hidratado Prática de atividades físicas: evitar desgastes físicos e exercícios ao ar livre nos horários mais secos e quentes do dia

evitar desgastes físicos e exercícios ao ar livre nos horários mais secos e quentes do dia Proteção solar: evitar exposição direta ao sol entre as horas de maior radiação

evitar exposição direta ao sol entre as horas de maior radiação Ambientes internos: utilizar umidificadores de ar ou bacias com água nos cômodos para amenizar o ressecamento

Cuidados e segurança durante rajadas de vento e vendavais

Proteção contra quedas: não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas

não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas Estacionamento seguro: não parar veículos próximos a torres de transmissão, estruturas metálicas ou placas de propaganda

não parar veículos próximos a torres de transmissão, estruturas metálicas ou placas de propaganda Contato de emergência: acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de incidentes



Municípios mineiros em alerta

Alerta de baixa umidade

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Águas Vermelhas

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Araçuaí

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Arinos

Augusto de Lima

Bambuí

Bandeira do Sul

Berilo

Berizal

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Brazópolis

Bueno Brandão

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Azul

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capinópolis

Capitão Enéas

Capitólio

Carbonita

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carvalhópolis

Cascalho Rico

Cássia

Catuti

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claraval

Claro dos Poções

Cláudio

Comendador Gomes

Comercinho

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Cônego Marinho

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Coração de Jesus

Cordislândia

Corinto

Coromandel

Coronel Murta

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristália

Cristina

Cruzeiro da Fortaleza

Curral de Dentro

Curvelo

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Diamantina

Divinópolis

Divisa Alegre

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Viçoso

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Engenheiro Navarro

Espinosa

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Extrema

Fama

Felixlândia

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fronteira

Fruta de Leite

Frutal

Gameleiras

Glaucilândia

Gonçalves

Grão Mogol

Grupiara

Guapé

Guaraciama

Guaranésia

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Icaraí de Minas

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indaiabira

Indianópolis

Ingaí

Inimutaba

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itacambira

Itacarambi

Itajubá

Itamogi

Itaobim

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itaú de Minas

Itinga

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Jaíba

Janaúba

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jesuânia

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juramento

Juruaia

Juvenília

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lambari

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luminárias

Luz

Machado

Mamonas

Manga

Maravilhas

Maria da Fé

Marmelópolis

Martinho Campos

Matias Cardoso

Mato Verde

Matutina

Medeiros

Medina

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Moema

Monjolos

Monsenhor Paulo

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Montes Claros

Monte Sião

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Munhoz

Muzambinho

Natalândia

Natércia

Nepomuceno

Ninheira

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Nova Resende

Nova Serrana

Novorizonte

Olhos-d'Água

Olímpio Noronha

Oliveira

Onça de Pitangui

Ouro Fino

Padre Carvalho

Paineiras

Pains

Pai Pedro

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra Azul

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Pimenta

Pintópolis

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Pouso Alegre

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Riachinho

Riacho dos Machados

Ribeirão Vermelho

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Romaria

Rubelita

Sacramento

Salinas

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Jacaré

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Bento Abade

São Francisco

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Mata

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São José da Barra

São José do Alegre

São Pedro da União

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranópolis de Minas

Silvianópolis

Soledade de Minas

Taiobeiras

Tapira

Tapiraí

Tiros

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Turmalina

Turvolândia

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Vargem Grande do Rio Pardo

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Veríssimo

Virgem da Lapa

Virgínia

Wenceslau Braz



Alerta para ventania

Arinos

Bonito de Minas

Buritis

Capitão Enéas

Catuti

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Espinosa

Formoso

Gameleiras

Ibiracatu

Indaiabira

Itacarambi

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Juvenília

Lontra

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Pai Pedro

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Porteirinha

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

Serranópolis de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

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Fonte: Inmet