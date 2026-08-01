Mais de metade de Minas Gerais entra em alerta para ar seco e vendaval
Alertas do Inmet abragem o domingo, com riscos de umidade entre 20% e 30% e ventos de até 60 km/h
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Mais da metade do estado de Minas Gerais (veja lista de municípios abaixo) entra em alertas de baixa umidade e ventania a partir deste domingo (2/8).
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Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), classificando os riscos sob o tipo de "aviso de" vendaval e baixa umidade, ambos com grau de severidade de perigo potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).
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Na soma de todos os alertas ativos, Minas Gerais contabiliza 445 municípios afetados (sendo 400 no alerta de baixa umidade e 45 no de vendaval), o que corresponde a 52,17% dos 853 municípios totais do estado.
O volume de cidades mineiras impactadas equivale a 11,16% do total nacional acumulado para os mesmos avisos (3.986 ocorrências municipais).
O cenário abrange também outros estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul, como São Paulo, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.
O aviso de perigo potencial para baixa umidade contempla 400 municípios mineiros, o que representa 46,89% da totalidade dos municípios do estado.
Em âmbito nacional, outras 1.980 cidades enfrentam exatamente o mesmo quadro de ar seco espalhadas por diversos estados brasileiros, totalizando 2.380 municípios no país sob este aviso.
Já para o aviso de perigo potencial para vendaval, o estado conta com 45 municípios afetados, cobrindo 5,28% do território municipal mineiro. Paralelamente, outras 1.561 cidades brasileiras localizadas em outros estados também se encontram sob as mesmas condições de ventos fortes, somando 1.606 municípios em todo o Brasil.
Quando os alertas começam a valer?
O alerta de vendaval vigora ao longo de todo o domingo, das 0h às 23h59, prevendo ventos entre 40 km/h e 60 km/h com baixo risco de queda de galhos de árvores.
Já o aviso de baixa umidade aplica-se das 10h30 às 22h de domingo, com a umidade relativa do ar oscilando entre 30% e 20%, apresentando baixo risco de incêndios florestais e de prejuízos à saúde humana.
As áreas atingidas pelo alerta de baixa umidade abrangem sete regiões mineiras: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Centro-Oeste de Minas, Norte do estado, Sul/Sudoeste de Minas, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Campo das Vertentes e Metropolitana de Belo Horizonte.
Por sua vez, o aviso de vendaval concentra a sua incidência em duas regiões mineiras específicas do Norte do estado: o Noroeste e o Norte de Minas.
Para o evento de baixa umidade, o Inmet recomenda como instruções fundamentais que a população beba bastante líquido, evite o desgaste físico nas horas mais secas do dia e evite a exposição direta ao sol nos horários de maior calor.
Em relação ao evento de vendaval, o instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao leve risco de queda de galhos e descargas elétricas.
Além disso, recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Para ambos os casos, dúvidas e suporte podem ser obtidos junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Como encarar o tempo seco e a baixa umidade
- Ingestão contínua de água: consumir bastantes líquidos ao longo de todo o dia para manter o corpo hidratado
- Prática de atividades físicas: evitar desgastes físicos e exercícios ao ar livre nos horários mais secos e quentes do dia
- Proteção solar: evitar exposição direta ao sol entre as horas de maior radiação
- Ambientes internos: utilizar umidificadores de ar ou bacias com água nos cômodos para amenizar o ressecamento
Cuidados e segurança durante rajadas de vento e vendavais
- Proteção contra quedas: não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas
- Estacionamento seguro: não parar veículos próximos a torres de transmissão, estruturas metálicas ou placas de propaganda
- Contato de emergência: acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de incidentes
Municípios mineiros em alerta
Alerta de baixa umidade
Abadia dos Dourados
Abaeté
Água Comprida
Aguanil
Águas Vermelhas
Albertina
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Andradas
Araçuaí
Araguari
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Arinos
Augusto de Lima
Bambuí
Bandeira do Sul
Berilo
Berizal
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Borda da Mata
Botelhos
Botumirim
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Brazópolis
Bueno Brandão
Buenópolis
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Cachoeira de Pajeú
Cachoeira Dourada
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Azul
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Capetinga
Capinópolis
Capitão Enéas
Capitólio
Carbonita
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo de Minas
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carvalhópolis
Cascalho Rico
Cássia
Catuti
Cedro do Abaeté
Centralina
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Claraval
Claro dos Poções
Cláudio
Comendador Gomes
Comercinho
Conceição da Aparecida
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Cônego Marinho
Congonhal
Conquista
Consolação
Coqueiral
Coração de Jesus
Cordislândia
Corinto
Coromandel
Coronel Murta
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Cristais
Cristália
Cristina
Cruzeiro da Fortaleza
Curral de Dentro
Curvelo
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Diamantina
Divinópolis
Divisa Alegre
Divisa Nova
Dom Bosco
Dom Viçoso
Dores do Indaiá
Doresópolis
Douradoquara
Elói Mendes
Engenheiro Navarro
Espinosa
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Extrema
Fama
Felixlândia
Formiga
Formoso
Fortaleza de Minas
Francisco Badaró
Francisco Dumont
Francisco Sá
Fronteira
Fruta de Leite
Frutal
Gameleiras
Glaucilândia
Gonçalves
Grão Mogol
Grupiara
Guapé
Guaraciama
Guaranésia
Guarda-Mor
Guaxupé
Guimarânia
Gurinhatã
Heliodora
Ibiá
Ibiaí
Ibiracatu
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Icaraí de Minas
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Indaiabira
Indianópolis
Ingaí
Inimutaba
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itacambira
Itacarambi
Itajubá
Itamogi
Itaobim
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itaú de Minas
Itinga
Ituiutaba
Iturama
Jacuí
Jacutinga
Jaíba
Janaúba
Januária
Japaraíba
Japonvar
Jenipapo de Minas
Jequitaí
Jesuânia
João Pinheiro
Joaquim Felício
José Gonçalves de Minas
Josenópolis
Juramento
Juruaia
Juvenília
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lambari
Lassance
Lavras
Leandro Ferreira
Leme do Prado
Limeira do Oeste
Lontra
Luislândia
Luminárias
Luz
Machado
Mamonas
Manga
Maravilhas
Maria da Fé
Marmelópolis
Martinho Campos
Matias Cardoso
Mato Verde
Matutina
Medeiros
Medina
Minas Novas
Mirabela
Miravânia
Moema
Monjolos
Monsenhor Paulo
Montalvânia
Monte Alegre de Minas
Monte Azul
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Montes Claros
Monte Sião
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Munhoz
Muzambinho
Natalândia
Natércia
Nepomuceno
Ninheira
Nova Ponte
Nova Porteirinha
Nova Resende
Nova Serrana
Novorizonte
Olhos-d'Água
Olímpio Noronha
Oliveira
Onça de Pitangui
Ouro Fino
Padre Carvalho
Paineiras
Pains
Pai Pedro
Papagaios
Paracatu
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Paraopeba
Passos
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Pedra Azul
Pedra do Indaiá
Pedralva
Pedras de Maria da Cruz
Pedrinópolis
Pequi
Perdigão
Perdizes
Perdões
Pimenta
Pintópolis
Pirajuba
Piranguçu
Piranguinho
Pirapora
Pitangui
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pompéu
Ponto Chique
Ponto dos Volantes
Porteirinha
Pouso Alegre
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Olegário
Quartel Geral
Riachinho
Riacho dos Machados
Ribeirão Vermelho
Rio Paranaíba
Rio Pardo de Minas
Romaria
Rubelita
Sacramento
Salinas
Santa Cruz de Salinas
Santa Fé de Minas
Santa Juliana
Santana da Vargem
Santana do Jacaré
Santa Rita de Caldas
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Monte
Santo Antônio do Retiro
Santo Hipólito
São Bento Abade
São Francisco
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Lagoa
São João da Mata
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Pacuí
São João do Paraíso
São José da Barra
São José do Alegre
São Pedro da União
São Romão
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Thomé das Letras
São Tomás de Aquino
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Serranópolis de Minas
Silvianópolis
Soledade de Minas
Taiobeiras
Tapira
Tapiraí
Tiros
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Marias
Três Pontas
Tupaciguara
Turmalina
Turvolândia
Ubaí
Uberaba
Uberlândia
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Bonita
Vargem Grande do Rio Pardo
Varginha
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Veredinha
Veríssimo
Virgem da Lapa
Virgínia
Wenceslau Braz
Alerta para ventania
Arinos
Bonito de Minas
Buritis
Capitão Enéas
Catuti
Chapada Gaúcha
Cônego Marinho
Espinosa
Formoso
Gameleiras
Ibiracatu
Indaiabira
Itacarambi
Jaíba
Janaúba
Januária
Japonvar
Juvenília
Lontra
Mamonas
Manga
Matias Cardoso
Mato Verde
Miravânia
Montalvânia
Monte Azul
Montezuma
Ninheira
Nova Porteirinha
Pai Pedro
Pedras de Maria da Cruz
Pintópolis
Porteirinha
Riacho dos Machados
Rio Pardo de Minas
Santo Antônio do Retiro
São Francisco
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Paraíso
Serranópolis de Minas
Urucuia
Vargem Grande do Rio Pardo
Varzelândia
Verdelândia
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Fonte: Inmet