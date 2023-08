1565

Como umidificar o ar e deixá-lo mais respirável nos dias secos do outono e do inverno? Existem equipamentos eletrônicos e dicas para deixar sua casa mais úmida neste período. Confira ideias simples e práticas neste post.





O que você precisa saber é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideal uma taxa de umidade de 60%. Todavia, algumas regiões brasileiras chegam a menos de 20% em períodos de estiagem.





Nesse sentido, o jeito é apelar para truques caseiros e equipamentos umidificadores. Por isso, para aqueles que têm asma ou bronquite, acompanhe as orientações a seguir.





9 dicas caseiras para umidificar o ar na sua casa





Na guerra contra o tempo seco, vale a pena tentar de tudo para deixar o ambiente mais saudável. Desde o velho truque da toalha molhada até o uso de plantas dentro de casa. Acompanhe.





1. Deixe uma toalha molhada no quarto

Você pode molhar levemente uma toalha de banho com água e deixá-la pendurada numa cadeira ou na cabeceira da cama.





2. Coloque um balde de água fervente no cômodo

Com cuidado, ferva um pouco de água e coloque num balde, que pode ser deixado no ambiente que você utiliza com mais frequência. Você pode, inclusive, pingar algumas gotas de óleo essencial da sua preferência para aromatizar o ambiente.





3. Deixe a porta aberta durante o banho

Como no outono e no inverno tomamos banho com a água mais aquecida, aproveite para espalhar o vapor do chuveiro pela casa deixando a porta do banheiro aberta enquanto se banha.





4. Reforce a limpeza

Com o tempo seco e o vento, é esperado que a poeira se acumule com mais frequência na superfície dos móveis. Assim, umidificar o ar de um cômodo sujo é mais difícil. Por isso, reforce a limpeza diariamente. Além disso, a higienização evita os temidos ácaros e fungos.





5. Use ventilador de teto

Se for possível, instale ventilador de teto na sua casa ou apartamento, visto que se ele for ligado no sentido anti-horário (no modo exaustor), ele melhora a circulação do ar dentro do ambiente. Sendo assim, aproveite para deixar a janela aberta para deixar o ar circular mais facilmente.





6. Lave os lençóis com mais frequência

Outra dica de limpeza é quanto à roupa de cama. Afinal de contas, ela acumula suor e pode conter ácaros e bactérias que prejudicam a saúde.





7. Não ligue o ar-condicionado

Quando o ar-condicionado não possui a função de umidificador, o melhor caminho é deixá-lo desligado, pois do contrário ele irá ressecar ainda mais o ar.





8. Use aspirador de pó

O aparelho é uma boa solução para eliminar a poeira de sofás e poltronas. Enfim, esses objetos não podem ser lavados, então, deve-se remover a poeira com um aspirador.

9. Lave cortinas, tapetes e almofadas

Da mesma maneira, cuide da higienização de cortinas, tapetes e almofadas. Basta, para isso, lavá-los com mais frequência. Se for possível, contrate os serviços de uma lavanderia profissional.





Plantas são aliadas na hora de umidificar o ar





Para aumentar a umidade do ar, nada como contar com a ajuda das plantas. Devido aos seus estômatos, as plantas transpiram e eliminam água em forma de vapor.





Por isso, prefira as folhagens, como as suspensas ou de vasos, para espalhar mais verde pela casa. Aliás, você pode usá-las em todos os ambientes, inclusive nos quartos e no banheiro.





Opte por um umidificador eletrônico





E se as alternativas anteriores não forem suficientes, que tal adquirir um umidificador eletrônico para aumentar a umidade do ar dentro da sua casa?

Afinal de contas, existe um método mais caseiro, que é o de ferver água na chaleira e deixá-la aberta sempre próximo de você. No entanto, esse hábito pode ser arriscado, devido ao perigo da queimadura.





Para concluir, umidificar o ar é a melhor saída em tempos de estiagem, pois apelar apenas para medicamentos e antialérgicos pode não ser tão positivo para a sua saúde.