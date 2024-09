Com as temperaturas elevadas e a umidade no ar, manter a casa fresca e úmida durante uma onda de calor pode ser um desafio. No entanto, com algumas estratégias simples é possível transformar seu lar em um refúgio refrescante. Confira nossas dicas para garantir um ambiente mais confortável e agradável mesmo nos dias mais quentes.



Leia também:



1. Deixe uma toalha molhada no quarto



Você pode molhar levemente uma toalha de banho com água e deixá-la pendurada numa cadeira ou na cabeceira da cama.



2. Use ventilador de teto



Se for possível, instale ventilador de teto na sua casa ou apartamento, visto que se ele for ligado no sentido anti-horário (no modo exaustor), ele melhora a circulação do ar dentro do ambiente. Sendo assim, aproveite para deixar a janela aberta para deixar o ar circular mais facilmente.



3. Feche cortinas e persianas durante o dia



A exposição direta ao sol pode aumentar significativamente a temperatura interna da casa. Manter cortinas e persianas fechadas durante o dia ajuda a bloquear a entrada de calor e a luz solar. Utilize cortinas térmicas ou blackout para maximizar o efeito.

4. Aposte em plantas e umidificadores



Plantas não apenas decoram o ambiente, mas também ajudam a manter a umidade do ar. Além disso, umidificadores são ótimos aliados durante uma onda de calor, pois adicionam umidade ao ar, tornando o ambiente mais fresco e confortável. Colocar recipientes com água perto de fontes de calor também pode ajudar a manter a umidade.



5. Escolha tecidos leves para roupas e cama



Optar por tecidos leves e respiráveis, como algodão, tanto para roupas quanto para roupa de cama, pode fazer uma grande diferença no conforto. Evite materiais sintéticos que retêm o calor.



6. Mantenha a cozinha e o banheiro frescos



Evite usar o forno ou o fogão durante os períodos mais quentes do dia, pois eles podem aumentar a temperatura interna. Em vez disso, prefira refeições que não necessitem de cozimento. No banheiro, considere tomar banhos mornos ou frios para ajudar a resfriar o corpo.



7. Crie correntes de ar cruzadas



Abra janelas em lados opostos da casa para criar uma corrente de ar cruzada. Isso ajuda a ventilar e resfriar a casa de maneira natural, especialmente durante as horas mais frescas do dia, como à noite ou de manhã cedo.



8. Invista em isolamento e vedação



Verifique se a sua casa está bem isolada e vedada para evitar a entrada de calor externo. O isolamento adequado ajuda a manter a temperatura interna mais estável e reduz a necessidade de resfriamento constante.



9. Não ligue o ar-condicionado



Quando o ar-condicionado não possui a função de umidificador, o melhor caminho é deixá-lo desligado, pois do contrário ele irá ressecar ainda mais o ar.



10. Lave cortinas, tapetes e almofadas



Da mesma maneira, cuide da higienização de cortinas, tapetes e almofadas. Basta, para isso, lavá-los com mais frequência.

11. Use pisos frios

Em lugares quentes, o ideal é o piso frio, com revestimento cerâmico ou porcelanato. Afinal, eles são fáceis de limpar e transmitem aquela sensação de frescor nas tardes de verão.