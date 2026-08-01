MG: Carga de R$ 2,5 milhões em cocaína é apreendida na BR-381

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma carga, de valor aproximado de R$ 2,5 milhões em pasta base de cocaína e outras drogas, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um homem foi preso no final da tarde desta sexta-feira (31/7), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A droga em tabletes estava dentro de caixas transportadas por um caminhão abordado no km 442 da rodovia BR-381.

De acordo com a PRF, a apreensão apreendeu proximadamente 110kg de entorpecentes em caixas de papelão armazenadas na cabine do veículo.

Foram recolhidos 42kg de maconha (divididos em 46 tabletes) e 68kg combinados de derivados de eritroxilo, sendo 39 tabletes de pasta base de cocaína e 27 tabletes de cloridrato de cocaína.

No mercado ilícito, a pasta base pode render de duas a três vezes o seu peso em cocaína refinada quando misturada a adulterantes para o varejo.

Estima-se que o valor dessa carga alcance cerca de R$ 2,5 milhões no atacado e possa ultrapassar R$ 8 milhões no varejo após o desdobramento e refino parcial.

A abordagem ocorreu em um trecho estratégico da BR-381 em Sabará, rodovia de fluxo intenso, que serve de ligação entre a Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Espírito Santo.

O motorista do caminhão, de 43 anos, não teve o seu nome divulgado.

Sob o ponto de vista investigativo, a expressiva quantidade e a composição da carga apontam claramente para uma operação de distribuição em atacado.

O tipo de droga indica uma grande operação criminosa?



A presença simultânea de cloridrato de cocaína refinado, pasta base e maconha prensada indica que o carregamento não se destinava ao consumo direto em pontos de venda fracionada (bocas de fumo), mas sim ao abastecimento de grandes entrepostos.

A pasta base indica que o destino final possuía infraestrutura de laboratório clandestino para refino, aumento de volume e posterior distribuição em larga escala.

A apreensão foi posssível a partir do cruzamento de dados de inteligência da PRF. A Central de Comando e Controle emitiu um alerta de análise de risco sinalizando atitude suspeita em relação ao caminhão Mercedes Benz modelo 1935, que trafegava pela BR-381.

Ao realizarem a abordagem no km 442, os policiais rodoviários federais entrevistaram o condutor, que apresentou respostas contraditórias, relatos desencontrados e forte nervosismo, o que motivou uma busca veicular detalhada no interior da cabine.

Ao ser questionado sobre o transporte dos entorpecentes, o caminhoneiro alegou que havia sido abordado por um desconhecido enquanto estava estacionado em um posto de combustíveis na cidade de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Ainda segundo o motorista, o homem o contratou para transportar as caixas até Linhares (ES) mediante pagamento em dinheiro, informando que o endereço exato de entrega seria enviado via mensagem de celular ao longo do trajeto.

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Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil (Depol) de Sabará, enquanto o caminhão foi apreendido e removido para um pátio credenciado.

Operação policial na BR-381

Emissão de alerta: Central de Comando e Controle da PRF sinaliza caminhão Mercedes Benz 1935 com carregamento suspeito

Central de Comando e Controle da PRF sinaliza caminhão Mercedes Benz 1935 com carregamento suspeito Abordagem: equipes policiais no km 442 da rodovia BR-381, no município de Sabará, na Grande BH

equipes policiais no km 442 da rodovia BR-381, no município de Sabará, na Grande BH Contradição: inconsistências no relato e nervosismo durante a entrevista com o condutor

inconsistências no relato e nervosismo durante a entrevista com o condutor Busca detalhada: no interior da cabine do veículo são localizadas caixas de papelão contendo maconha, pasta base e cloridrato de cocaína

no interior da cabine do veículo são localizadas caixas de papelão contendo maconha, pasta base e cloridrato de cocaína Prisão em flagrante: condutor e tóxicos são levados para a delegacia de Polícia Civil de Sabará

Indicadores da logística do tráfico em atacado