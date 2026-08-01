MG: Carga de R$ 2,5 milhões em cocaína é apreendida na BR-381
Carga vinda do Centro-Oeste seria refinada em laboratório. Inteligência da PF identificou caminhão com 110kg de entorpecentes e motorista foi detido
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Uma carga, de valor aproximado de R$ 2,5 milhões em pasta base de cocaína e outras drogas, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um homem foi preso no final da tarde desta sexta-feira (31/7), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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A droga em tabletes estava dentro de caixas transportadas por um caminhão abordado no km 442 da rodovia BR-381.
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De acordo com a PRF, a apreensão apreendeu proximadamente 110kg de entorpecentes em caixas de papelão armazenadas na cabine do veículo.
Foram recolhidos 42kg de maconha (divididos em 46 tabletes) e 68kg combinados de derivados de eritroxilo, sendo 39 tabletes de pasta base de cocaína e 27 tabletes de cloridrato de cocaína.
No mercado ilícito, a pasta base pode render de duas a três vezes o seu peso em cocaína refinada quando misturada a adulterantes para o varejo.
Estima-se que o valor dessa carga alcance cerca de R$ 2,5 milhões no atacado e possa ultrapassar R$ 8 milhões no varejo após o desdobramento e refino parcial.
A abordagem ocorreu em um trecho estratégico da BR-381 em Sabará, rodovia de fluxo intenso, que serve de ligação entre a Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Espírito Santo.
O motorista do caminhão, de 43 anos, não teve o seu nome divulgado.
Sob o ponto de vista investigativo, a expressiva quantidade e a composição da carga apontam claramente para uma operação de distribuição em atacado.
O tipo de droga indica uma grande operação criminosa?
A presença simultânea de cloridrato de cocaína refinado, pasta base e maconha prensada indica que o carregamento não se destinava ao consumo direto em pontos de venda fracionada (bocas de fumo), mas sim ao abastecimento de grandes entrepostos.
A pasta base indica que o destino final possuía infraestrutura de laboratório clandestino para refino, aumento de volume e posterior distribuição em larga escala.
A apreensão foi posssível a partir do cruzamento de dados de inteligência da PRF. A Central de Comando e Controle emitiu um alerta de análise de risco sinalizando atitude suspeita em relação ao caminhão Mercedes Benz modelo 1935, que trafegava pela BR-381.
Ao realizarem a abordagem no km 442, os policiais rodoviários federais entrevistaram o condutor, que apresentou respostas contraditórias, relatos desencontrados e forte nervosismo, o que motivou uma busca veicular detalhada no interior da cabine.
Ao ser questionado sobre o transporte dos entorpecentes, o caminhoneiro alegou que havia sido abordado por um desconhecido enquanto estava estacionado em um posto de combustíveis na cidade de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais.
Ainda segundo o motorista, o homem o contratou para transportar as caixas até Linhares (ES) mediante pagamento em dinheiro, informando que o endereço exato de entrega seria enviado via mensagem de celular ao longo do trajeto.
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Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil (Depol) de Sabará, enquanto o caminhão foi apreendido e removido para um pátio credenciado.
Operação policial na BR-381
- Emissão de alerta: Central de Comando e Controle da PRF sinaliza caminhão Mercedes Benz 1935 com carregamento suspeito
- Abordagem: equipes policiais no km 442 da rodovia BR-381, no município de Sabará, na Grande BH
- Contradição: inconsistências no relato e nervosismo durante a entrevista com o condutor
- Busca detalhada: no interior da cabine do veículo são localizadas caixas de papelão contendo maconha, pasta base e cloridrato de cocaína
- Prisão em flagrante: condutor e tóxicos são levados para a delegacia de Polícia Civil de Sabará
Indicadores da logística do tráfico em atacado
- Aspectos operacionais: transporte simultâneo de diferentes tipos de entorpecentes no mesmo carregamento
- Tipo: utilização de pasta base destinada ao refino e multiplicação em laboratórios clandestinos
- Frete informal: envio de orientações de entrega por aplicativos ao longo da rota
- Via selecionada: escolha de rodovias de grande fluxo comercial como a BR-381 para integração com outros estados