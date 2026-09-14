BH: região do Barreiro está sob alerta de risco geológico forte

A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, está sob alerta de risco geológico forte até esta quarta-feira (16/9) devido ao volume de chuva registrado nas últimas horas e à previsão de novos temporais. A regional acumulou 42,7 milímetros nas últimas 12 horas, o equivalente a 86,8% da média climatológica esperada para todo o mês de setembro.

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O acumulado na região chegou a 155,2 milímetros desde o início de setembro, volume que representa 315,4% do esperado para o mês. Com o solo encharcado, a Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção para sinais de movimentação do terreno, além do risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

A forte chuva que atingiu Belo Horizonte nesse domingo (13/9) já havia provocado transtornos no Barreiro. Na Vila Pinho, parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento e caiu na Rua José Francisco Pereira. Imagens feitas por moradores mostram a cobertura espalhada pela via após a passagem do temporal.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.