Chuvas em BH: 23 das 32 ocorrências da Defesa Civil foram no Barreiro

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, na tarde desta segunda-feira (14/9), um balanço das ocorrências relacionadas com as chuvas que atingiram a capital na tarde desse domingo (13/09) e na manhã de hoje.

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Segundo o órgão, até as 14h30, foram recebidas 32 ocorrências registradas pela população por meio do telefone 199. A maior parte delas, 23, veio da Região do Barreiro. A Defesa Civil informa ainda que os registros não estão relacionados a quedas de árvores e galhos.

O maior número de ocorrências é relacionado a danos a edificações, seguido por alagamentos, destelhamento e danificação de muro.

Confira a lista completa:

Danificação de edificações: 16

Alagamento/Enchente/Inundação: 7

Destelhamento por vendaval: 2

Danificação de muro: 2

Desabamento parcial de muro: 1

Danificação de via pública: 1

Desabamento de muro: 1

Deslizamento de encosta/talude: 1

Desabamento de edificação: 1

Risco geológico forte

Mais cedo, a Defesa Civil de BH emitiu alerta de risco geológico forte para a Região do Barreiro, devido ao volume de chuva registrado nas últimas horas e à previsão de novos temporais. O aviso é válido até esta quarta-feira (16/9).

A regional acumulou 42,7 milímetros nas últimas 12 horas, o equivalente a 86,8% da média climatológica esperada para todo o mês de setembro.

O acumulado na região chegou a 155,2 milímetros desde o início de setembro, volume que representa 315,4% do esperado para o mês. Com o solo encharcado, a Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção para sinais de movimentação do terreno, além do risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trincas nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de postes ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

Recomendações:

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calhas no telhado da sua casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Não faça queimadas

O que fazer e não fazer durante a chuva?