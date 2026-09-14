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ESTRAGOS DA CHUVA

Chuvas em BH: 23 das 32 ocorrências da Defesa Civil foram no Barreiro

Entre os problemas causados pela tempestade na capital mineira, estão danos a edificações, alagamentos, destelhamento e danificação de muro

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
14/09/2026 15:51 - atualizado em 14/09/2026 15:51

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Na Vila Pinho, parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento, durante o temporal desse domingo (13/9)
Na Vila Pinho, parte do telhado da Escola Municipal Vila Pinho foi arrancada pela força do vento durante o temporal desse domingo (13/9) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, na tarde desta segunda-feira (14/9), um balanço das ocorrências relacionadas com as chuvas que atingiram a capital na tarde desse domingo (13/09) e na manhã de hoje. 

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Segundo o órgão, até as 14h30, foram recebidas 32 ocorrências registradas pela população por meio do telefone 199. A maior parte delas, 23, veio da Região do Barreiro. A Defesa Civil informa ainda que os registros não estão relacionados a quedas de árvores e galhos.

O maior número de ocorrências é relacionado a danos a edificações, seguido por alagamentos, destelhamento e danificação de muro. 

Confira a lista completa: 

  • Danificação de edificações: 16
  • Alagamento/Enchente/Inundação: 7
  • Destelhamento por vendaval: 2
  • Danificação de muro: 2
  • Desabamento parcial de muro: 1
  • Danificação de via pública: 1
  • Desabamento de muro: 1
  • Deslizamento de encosta/talude: 1
  • Desabamento de edificação: 1

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Risco geológico forte

Mais cedo, a Defesa Civil de BH emitiu alerta de risco geológico forte para a Região do Barreiro, devido ao volume de chuva registrado nas últimas horas e à previsão de novos temporais. O aviso é válido até esta quarta-feira (16/9). 

A regional acumulou 42,7 milímetros nas últimas 12 horas, o equivalente a 86,8% da média climatológica esperada para todo o mês de setembro.

O acumulado na região chegou a 155,2 milímetros desde o início de setembro, volume que representa 315,4% do esperado para o mês. Com o solo encharcado, a Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção para sinais de movimentação do terreno, além do risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

 Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

  •  Trincas nas paredes

  • Água empoçando no quintal

  • Portas e janelas emperrando

  • Rachaduras no solo

  • Água minando da base do barranco

  • Inclinação de postes ou árvores

  • Muros e paredes estufados

  • Estalos

Recomendações: 

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

  • Coloque calhas no telhado da sua casa

  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

  • Não jogue lixo ou entulho na encosta

  • Não despeje esgoto nos barrancos

  • Não faça queimadas

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

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  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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