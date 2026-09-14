Chuvas em BH: 23 das 32 ocorrências da Defesa Civil foram no Barreiro
Entre os problemas causados pela tempestade na capital mineira, estão danos a edificações, alagamentos, destelhamento e danificação de muro
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A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, na tarde desta segunda-feira (14/9), um balanço das ocorrências relacionadas com as chuvas que atingiram a capital na tarde desse domingo (13/09) e na manhã de hoje.
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Segundo o órgão, até as 14h30, foram recebidas 32 ocorrências registradas pela população por meio do telefone 199. A maior parte delas, 23, veio da Região do Barreiro. A Defesa Civil informa ainda que os registros não estão relacionados a quedas de árvores e galhos.
O maior número de ocorrências é relacionado a danos a edificações, seguido por alagamentos, destelhamento e danificação de muro.
Confira a lista completa:
- Danificação de edificações: 16
- Alagamento/Enchente/Inundação: 7
- Destelhamento por vendaval: 2
- Danificação de muro: 2
- Desabamento parcial de muro: 1
- Danificação de via pública: 1
- Desabamento de muro: 1
- Deslizamento de encosta/talude: 1
- Desabamento de edificação: 1
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Risco geológico forte
Mais cedo, a Defesa Civil de BH emitiu alerta de risco geológico forte para a Região do Barreiro, devido ao volume de chuva registrado nas últimas horas e à previsão de novos temporais. O aviso é válido até esta quarta-feira (16/9).
A regional acumulou 42,7 milímetros nas últimas 12 horas, o equivalente a 86,8% da média climatológica esperada para todo o mês de setembro.
O acumulado na região chegou a 155,2 milímetros desde o início de setembro, volume que representa 315,4% do esperado para o mês. Com o solo encharcado, a Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção para sinais de movimentação do terreno, além do risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Sinais de que deslizamentos podem acontecer:
- Trincas nas paredes
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Água empoçando no quintal
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Portas e janelas emperrando
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Rachaduras no solo
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Água minando da base do barranco
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Inclinação de postes ou árvores
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Muros e paredes estufados
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Estalos
Recomendações:
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Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos
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Coloque calhas no telhado da sua casa
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Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água
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Não jogue lixo ou entulho na encosta
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Não despeje esgoto nos barrancos
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Não faça queimadas
O que fazer e não fazer durante a chuva?
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Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
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Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
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Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
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Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
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Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
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Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.